Česko má tendenci dát Chorvatsku červenou. Patrně až od září, soudí český velvyslanec

Záhřeb/Praha Řada evropských zemí to Chorvatsku před pár dny „osolila“ a označila ho za rizikovou zemi. To s sebou nese negativní test či dvoutýdenní karanténu. Česko se tento týden rozhodne, jestli je bude následovat, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz velvyslanec v Záhřebu Vladimír Zavázal. Lze nicméně očekávat, že Češi „dojedou“ sezonu do konce srpna. Červená by mohla bliknout od září.

Lidovky.cz: O víkendu došlo k masivnímu úprku německých i rakouských turistů z Chorvatska, které řada evropských států označila za rizikovou zemi. Jak je to s Čechy? Prchá jich preventivně hodně?

Zatím nějak ne. Spíš kvůli tomu hodně volali a ptali se, jestli to u nás bude také. Nejčastější slova našeho konzulárního oddělení jsou „křišťálová koule“. Lidé se ale mají primárně ptát na ministerstvu zdravotnictví. My sice dodáváme nějaké podklady, ale samozřejmě rozhodují ministerstva zdravotnictví a zahraničí v Praze.

Diplomat v Záhřebu. Vystudovaný matematik a kybernetik Vladimír Zavázal působí coby velvyslanec v Chorvatsku čtvrtým rokem. V minulosti zastával obdobné posty v Itálii, na Maltě a v Řecku.

Lidovky.cz: Schyluje se v Česku k podobnému scénáři?

Je to v současné chvíli předčasné. Nicméně naše zdravotnictví zřejmě má tuto tendenci. Tento týden se o tom bude jednat. Počkal bych na výsledek jednání. Myslím si, že v polovině týdne, patrně ve středu, to zveřejní.

Lidovky.cz: Lze očekávat, že Česko „dojede“ do konce prázdnin a pokud se rozhodne dát Chorvatsku červenou, stane se tak až od září?

Byl bych za to rád. Kdyby byl ještě masový úprk Čechů, nápor na hranice by byl obrovský. Pár dní to nespasí. Navíc bych počkal, co udělá opatření uzavření nočních barů. Teď je to zrovna deset dní, takže následující dny budu sledovat čísla. Teď nemá cenu předhánět se s druhými, kdo má drastičtější zprávy z hranic a kolik hodin byl bez vody. Já osobně bych tedy vyčkal, jestli chorvatská opatření zabrala.

Lidovky.cz: Rakušané i Němci dali svým lidem čas pár dní, aby se stihli vrátit domů. Mohou toto případně čekat i Češi?

Bylo by to rozhodně férové. Neumím si představit, že zrovna my bychom ten čas nedali. Kritizovali jsem Řecko, jak jeden den nařídilo pro Čechy test a za pár dní to zrušilo. A teď si představte, že bychom něco podobně zmateného udělali my s Chorvatskem, kdyby se totiž pak ukázalo, že čísla klesají, protože opatření na bary zafungovala. To by od nás nebylo moc moudré.

Lidovky.cz: Nejvíce Čechů letos míří na Istrii. Jak to tam v souvislosti s nákazou nyní vypadá?

Tam to vypadá pořád ještě dobře. Na celé Istrii je asi 65 lidí nakažených, což je v poměru k počtu turistického obyvatelstva strašně málo.

Lidovky.cz: A Istrii Němci ponechali v zelené?

Ano. Dali červenou jen na oblast Splitu a Šibeniku. Ale stejně to vyvolalo velký průšvih. Ono se to ještě zkombinovalo s tím, že ti jejich gastarbeiteři se teď vracejí do práce po dovolené, kterou strávili doma. Takže tento víkend byl vážně masakr.

Lidovky.cz: Uvízlo v kolonách i hodně Čechů?

Určitě tam museli nějací být. Vždyť sobota je hlavní střídací den.

Lidovky.cz: Co na odliv turistů říkají Chorvati? Vzbudilo to zděšení?

Samozřejmě jsou dotčeni a já myslím, že trochu i právem, protože pořád ta jejich čísla nejsou drastická. Že je trend, že to pár dní stoupá? Ano, s turistikou to stoupnout musí, ale není to drastické. Němci, Slovinci, Italové i Rakušané už zemi červenou dali. Všichni je teď tedy osolili. Právě my jsme nyní mezi těmi turistickými velmocemi jediní, ještě s výjimkou Poláků, kteří nic neudělali.

Lidovky.cz: Obávají se Chorvati, že jim sezona končí? Přeci jen si dělali naděje ještě i na září.

Se sezonou jsou spokojeni, turistů přijelo nad očekávání hodně. Vypadá to, že pokles HDP bude nižší, sezona se daří. A jestli v srpnu skončí? Kdo ví. Pro mě je klíčové jednání našeho štábu mezi MZV a ministerstvem zdravotnictví, jak to dopadne.

Lidovky.cz: Co byste tedy poradil turistovi, který váhá, zda má příští týden vyrazit do Chorvatska?

Poradil bych, aby právě počkal na výsledek jednání českého štábu. Bude to tedy pro turisty trochu rozhodování na poslední chvíli.

Lidovky.cz: Vracejí Chorvaté případně peníze za ubytování, například nyní Němcům či Rakušanům?

To vážně nevím. Ale pochybuji o tom, protože to není jejich vina.

Lidovky.cz: Koho viní Chorvati za růst čísel? Noční bary?

Ano, jednoznačně. A ještě i svatby, které lokálně zvýšily počty nakažených.

Lidovky.cz: Jaká věková skupina je nejzasaženější?

Jednoznačně lidé do 35 let věku. A řada z nich je bezpříznakových, případně s lehčím průběhem. Zdravotnictví ale v zemi nekolabuje, je v pořádku. Mrtvých nijak dramaticky nepřibývá. V nemocnicích je asi 130 lidí, z toho 12 lidí je na respirátorech.