Česko má za sebou druhé nejteplejší léto od roku 1775, ukazují data z Klementina

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  15:31
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Česko má za sebou rekordně teplé léto. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementinu se jednalo o druhé nejteplejší léto za čtvrt tisíciletí měření na nejstarší české stanici.

Meteorologické léto, tedy období od června do srpna, mělo průměrnou teplotu 22,8 stupně Celsia. Odchylka průměrné teploty letošního léta od dlouhodobého průměru 1775–2024 byla +3,7 stupně.

„Toto léto se svojí průměrnou teplotou zařadilo na 2. nejteplejší místo z dosavadních 252 let od léta 1775 a vešlo by se tedy mezi jedno procento nejteplejších lét za toto období,“ uvedla Klára Nečaská z Českého hydrometeorologického ústavu. Zároveň ale upozorňuje, že stanice Klementinum je nestandardně umístěná v centru Prahy, uprostřed městského tepelného ostrova, a data odtud proto mohou být mírně jiná než ta za celou republiku.

Rekordní byl i samotný srpen. Během něj byla v Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 22,9 stupně. Odchylka od dlouhodobého průměru 1775–2024 činila +3,7 stupně. Srpen se v 252leté řadě umístil na 7. až 8. nejteplejším místě ze všech srpnů od roku 1775, takže se vejde mezi 3 procenta nejteplejších srpnů za dobu měření.

Nejvyšší průměrnou denní teplotu v tomto měsíci naměřili 5. srpna, a to 30,3 stupně, tu nejnižší naopak ve dnech 22. a 23. srpna. Činila 17,5 stupně Celsia.

Vůbec nejvyšší průměrnou denní teplotu v srpnu od roku 1775 naměřili v Klementinu 8. srpna 2015, kdy dosáhla 31 stupňů. Nejnižší průměrnou denní teplotu v srpnu od roku 1775 zaznamenala stanice 3. srpna 1983, a to 11,1 stupně.

18. srpna 2026
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Témata: léto, Česko, Klementinum

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