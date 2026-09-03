Meteorologické léto, tedy období od června do srpna, mělo průměrnou teplotu 22,8 stupně Celsia. Odchylka průměrné teploty letošního léta od dlouhodobého průměru 1775–2024 byla +3,7 stupně.
„Toto léto se svojí průměrnou teplotou zařadilo na 2. nejteplejší místo z dosavadních 252 let od léta 1775 a vešlo by se tedy mezi jedno procento nejteplejších lét za toto období,“ uvedla Klára Nečaská z Českého hydrometeorologického ústavu. Zároveň ale upozorňuje, že stanice Klementinum je nestandardně umístěná v centru Prahy, uprostřed městského tepelného ostrova, a data odtud proto mohou být mírně jiná než ta za celou republiku.
Rekordní byl i samotný srpen. Během něj byla v Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 22,9 stupně. Odchylka od dlouhodobého průměru 1775–2024 činila +3,7 stupně. Srpen se v 252leté řadě umístil na 7. až 8. nejteplejším místě ze všech srpnů od roku 1775, takže se vejde mezi 3 procenta nejteplejších srpnů za dobu měření.
Nejvyšší průměrnou denní teplotu v tomto měsíci naměřili 5. srpna, a to 30,3 stupně, tu nejnižší naopak ve dnech 22. a 23. srpna. Činila 17,5 stupně Celsia.
Vůbec nejvyšší průměrnou denní teplotu v srpnu od roku 1775 naměřili v Klementinu 8. srpna 2015, kdy dosáhla 31 stupňů. Nejnižší průměrnou denní teplotu v srpnu od roku 1775 zaznamenala stanice 3. srpna 1983, a to 11,1 stupně.
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18. srpna 2026