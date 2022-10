Tím nejvýraznějším by měl být podle informací serveru Lidovky.cz Martin Tlapa, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce mimoevropských zemí, rozvojové a ekonomické spolupráce. Příští rok by se měl přesunout do Kanady, kde by vystřídal současného velvyslance Bořka Lizce, kterému vyprší čtyřletý mandát. Serveru Lidovky.cz to potvrdily dva na sobě nezávislé diplomatické zdroje s tím, že ale ještě není jasné, odkdy Tlapa úřad převezme.