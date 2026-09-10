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Jordánský královský pár přijal Pavlovo pozvání. Příští pátek dorazí do Česka

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  15:06aktualizováno  15:06
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Setkání prezidenta Petra Pavla s jordánským premiérem Bišerem Chasávnou v...

Setkání prezidenta Petra Pavla s jordánským premiérem Bišerem Chasávnou v Ammánu (29. května 2024) | foto: ČTK

Český prezident Petr Pavel na návštěvě u citadely v Ammánu. (29. května 2024)
Český prezident Petr Pavel na návštěvě u citadely v Ammánu. (29. května 2024)
Český prezident Petr Pavel na návštěvě vojenského podniku Jordan Design and...
Prezident Petr Pavel přivezl do Jordánska humanitární pomoc určenou do Pásma...
9 fotografií
Česko na pozvání prezidenta Petra Pavla navštíví příští pátek jordánský královský pár, král Abdalláh II. a královna Ranja. Na webu to ve čtvrtek oznámila prezidentská kancelář.

Oficiální návštěva začne slavnostním ceremoniálem na Pražském hradě. Následovat bude soukromé setkání prezidentského a královského páru a jednání delegací obou zemí. Na závěr je v plánu setkání se zástupci médií.

Pavel byl v Jordánsku v květnu 2024. Tehdy mimo jiné uvedl, že je pro ČR Jordánsko nejstabilnější zemí v regionu a lze s ní počítat jako se spolehlivým partnerem.

Letos v březnu prezident telefonicky hovořil s králem v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a poděkoval mu za asistenci při zajištění evakuace Čechů z Jordánska. Po eskalaci napětí v regionu se začátkem března výrazně omezila letecká doprava, česká vláda tehdy pro své občany vyslala několik repatriačních letů.

Česká velvyslankyně v Jordánsku Andrea Kučerová koncem srpna řekla, že by měla ČR dál prohlubovat spolupráci s Jordánskem. Už nyní podle ní země úzce spolupracují zejména v obraně a bezpečnosti, ale také v energetice, zemědělství či zdravotnictví.

Zemi označila za stabilní pilíř blízkovýchodního regionu. Zdůraznila, že Jordánsko představuje pro Českou republiku velmi blízkého, až strategického partnera v arabském světě.

Setkání prezidenta Petra Pavla s jordánským premiérem Bišerem Chasávnou v Ammánu (29. května 2024)
Český prezident Petr Pavel na návštěvě u citadely v Ammánu. (29. května 2024)
Český prezident Petr Pavel na návštěvě u citadely v Ammánu. (29. května 2024)
Český prezident Petr Pavel na návštěvě vojenského podniku Jordan Design and Development Bureau. (28. května 2024)
9 fotografií

Jordánsko navštívili i všichni předchozí čeští prezidenti, v roce 2015 předal tehdejší prezident Miloš Zeman v Ammánu jordánskému králi Řád bílého lva. Abdalláh II. byl v ČR v letech 2004 a 2009.

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