Na Česko se ženou silné bouřky s větrem i kroupami. Kde si dát největší pozor?

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  12:04
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V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.

„V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup rozsáhlejšího bouřkového systému přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne,“ uvedli meteorologové.

V Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje výstraha s nízkým stupněm nebezpečí platí od nedělních 11:00 do 16:00. Ve východní části ČR je vyhlášená od 15:00 do 19:00.

Nárazy větru mohou mít rychlost až 70 km/h, podle meteorologů by mohly být i plošnější. Vedle menších krup se mohou lokálně objevit i přívalové srážky s úhrny do 30 milimetrů. Přívalový déšť může zatopit níže položená místa, vítr může lámat větve nebo stromy. ČHMÚ nevylučuje lokální škody na majetku a komplikace zejména v energetice a dopravě.

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