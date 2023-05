Situace je zlá pro celou Evropu, říká Válek. Nedostatek léků už nezlehčuje

Zatímco lékárníci upozorňovali, že takovou situaci nezažili 30 let, šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová dlouho tvrdila, že podobné množství výpadků je každý rok. I ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ujišťoval, že nikdo není bez léčby, jen je třeba obvolat více lékáren či nedostupné léky nahradit jinými. Sliboval, že se situace brzy zlepší, ale například penicilinu se nepodařilo zajistit dost pro všechny nemocné. Pomoci má jeho menší spotřeba v letním období.

Válek odmítl výzvu opozice k odstoupení s tím, že potíže má většina zemí a některé mnohem větší. „Situace je zlá pro celou Evropu, pro celý svět. Brutální výpadky léků brutálně ohrozily životy řady občanů. V Bulharsku nemají inzulin pro 75 procent diabetiků. Bez léků jsou i bohaté země, kde sídlí největší farmaceutické firmy, jako Švýcarsko,“ řekl pro server Seznam zprávy s tím, že v Česku naštěstí nikdo nezemřel.

Problém je podle něj důsledkem toho, že výroba léků se léta přesouvala z Evropy do Asie. Kritizuje i výrobce za špatné plánování. „Trh s léčivy se dostal do situace, která je neakceptovatelná. Vláda si je nemůže objednat. Výrobce rozhoduje, komu a kolik dodá.“

Výrobci léků oponují, že jsou závislí na desítkách dodavatelů a výrobu musejí plánovat i rok dopředu. Přesto dodali více léků než dříve. „Třeba základního tabletového penicilinu pro dospělé dodaly firmy od září do března o 92 procent balení víc než v tomto období na přelomu let 2020 a 2021,“ uvedl výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.

Potíže dál přetrvávají, ale ministr Válek ujišťuje, že na podzim bude léků dost. „Některé firmy slíbily zvýšení výroby. Hledáme cesty, jak podpořit české výrobce i lékárny, které mohou vyrábět sirupy, čípky a další léčiva. Zvažujeme i to, že stát zajistí rezervní zásoby některých léků či surovin pro jejich výrobu,“ zmínil Válek.

Podle Vrubela si může stát snadno pojistit zásoby důležitých léků, když za jejich skladování zaplatí distributorům. Ti pohlídají expiraci léků. Starší balení budou pouštět včas do oběhu a doplní nová.

9. dubna 2023

Sklady plní suroviny pro léky

S výrobou je to podle něj složitější. „Všechny naše členské firmy jedou na plný výkon. Mohou o něco zvýšit výrobu jednoho léku, ale jen na úkor jiného,“ řekl Vrubel. Neví, že by firmy stavěly nové haly. „Pomohla by podpora státu a Evropy. Zatím se o ní mluví, nic konkrétního však vidět není,“ podotkl.

I firmy doplatily na to, že nemohly vyrábět léky, když nebylo z čeho. „Tomu chtějí předejít tím, že navyšují skladové zásoby surovin i obalových materiálů od papíru přes plast, sklo či hliník na šest měsíců až dva roky,“ dodal Filip Vrubel.

Potvrdila to Veronika Ocasio, mluvčí společnosti Zentiva Group, která v Praze vyrábí přes 1 500 léčivých přípravků. „Covid a válka na Ukrajině narušily dodavatelské řetězce. Dodací lhůty se prodloužily. I my reagujeme zvyšováním skladových zásob a úpravou plánování výroby. Zásoby surovin a obalů máme na rok dopředu,“ řekla Ocasio. Firma hledá i nové dodavatele surovin pro výrobu léků. Trvá rok, než získá potřebná povolení.