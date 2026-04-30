Česko nepovolilo přelet prezidentovi Tchaj-wanu, tvrdí list. Resort to popírá

  16:23aktualizováno  16:23
Česká republika a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, píše server TaiwanNews. České ministerstvo zahraničí však tvrdí, že „žádnou podobnou žádost neobdrželo“. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, snažila se Tchaj-pej cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy.

Tchajwanský prezident Laj Čching-te při vzpomínkové akci k příležitosti 66letého výročí od čínského útoku na ostrovy Kinmen. (23. srpna 2024) | foto: ČTK

Oficiální cesta byla zrušena, protože se nepodařila získat potřebná povolení. „Žádnou podobnou žádost jsme neobdrželi a vůči jakékoli třetí straně jsme se v popsané věci nijak neangažovali,“ odmítl v reakci na dotaz iDNES.cz k tvrzení tchajwanského listu mluvčí ministerstva zahraničních věcí Adam Čörgő.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. To sice Tchaj-wan oficiálně neudělal, přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle.

Bloomberg s odvoláním na své zdroje napsal, že o tchajwanské žádosti byl informován i spolkový kancléř Friedrich Merz, ale německé úřady nakonec rozhodly, že by bylo problematické, aby Laj přistál v oficiálním letadle ve Frankfurtu nad Mohanem. Bloomberg dále uvedl, že o věci se mezitím dozvěděla i Čína, která následně na Berlín tlačila, abych tranzit tchajwanskému prezidentovi Německo nepovolilo.

Německá vláda komentář na žádost Bloombergu zatím neposkytla.

Laj plánoval do Svazijska odletět po měsících příprav před týdnem ve středu a zrušení cesty oznámil prezidentův úřad v úterý večer, tedy den před odletem. Podle Bloombergu odřeknutí následovalo po dvou dnech horečných snah dohodnout alternativní letovou trasu. Agentura zároveň s odkazem na nejmenovaného činitele uvádí, že Německo i Česko nakonec souhlas vydat odmítly, a to částečně z toho důvodu, že Tchaj-wan požadoval odpověď do dvou hodin.

Africké státy podle TaiwanNews povolení k přeletu zrušily na nátlak Číny. V případě Česka a Německa ale tlak Pekingu TaiwanNews i Bloomberg výslovně jako důvod neuvádějí.

Do věci se podle Bloombergu vložily i Spojené státy přes svého velvyslance na Mauriciu, ale tento pokus kvůli vlivu Číny ztroskotal. Pomoc zvažovala také Paříž s nabídkou cesty přes Réunion, který je zámořským departementem Francie. Tuto myšlenku ale Francie opustila, protože vzdušný prostor kolem ostrova spravuje Mauricius, uvedl Bloomberg.

Nabídku učinil i svazijský král Mswati III., který navrhl vyslat na Tchaj-wan pronajaté letadlo, které by prezidenta do Afriky dopravilo. Jeden ze zdrojů Bloombergu uvedl, že to ale problém s přelety neřešilo.

Tchaj-wan se nakonec rozhodl pro kompromis, kdy místo Laje do Svazijska odletěl ministr zahraničí Lin Ťia-lung jako prezidentův zvláštní zmocněnec. Ministr do Afriky odletěl přes Vídeň a zpáteční cestu asijská země zorganizovala přes Frankfurt.

