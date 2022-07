Česko-německý salon oslavil předsednictví v Evropské unii. Schwarzenberg varoval před Putinem

Na začátku prázdnin se v pražském sídle česko-německého vydavatelství Black Swan Media, v Domě Černá labuť na Poříčí, sešla česká a německá elita. Již tradičně je na svém Česko-německém salonu hostila vydavatelka Danuše Siering, která zde s ředitelkou Česko-německého fondu budoucnosti Petrou Ernstbergerovou pokřtila nové vydání Czech-German Bookmagu N&N, jehož hlavní téma bylo právě české předsednictví v Evropské unii.

Dvojjazyčný magazín nabízí pohledy českých i německých autorů. Přináší rozhovor právě s Jiřím Fajtem, o tom, že Drážďany budou letos v létě hostit „Českou sezónu“ - největší prezentaci českého umění v historii.

O letošní významné roli České republiky v bruselské politice hovořila redakce N&N také s Věrou Jourovou, místopředsedkyní Evropské komise či s ministryní obrany Janou Černochovou nebo vedoucím kulturních programů k českému předsednictví v EU Tomášem Sacherem.

V magazínu se ale objeví i řada kulturních témat - například fotografie Báry Prášilové u příležitosti vydání její knihy Circles, či rozhovor s šéfkou berlínské pobočky Sotheby’s Joëlle Rombou.

Kompromis - ale jaký?

Na Salonu vystoupila řada osobností, které hrají důležitou roli v česko-německých vztazích. Například generální ředitel Mercedes-Benz Česká republika Wolfgang Bremm von Kleinsorgen hovořil o vizích pro rozvoj automobilové dopravy.

Bývalý šéf diplomacie Karel Schwarzenberg - jehož Vinné sklepy Kutná hora mimochodem dodávaly víno na salon - se zase zamýšlel nad současnou situaci v Ukrajině: „’Musíte dosáhnout kompromisu’, slýchám často v Evropě, a pak se ptám Němců, Francouzů a Italů, co tedy nabízejí ze svých vlastních zdrojů,“ popisuje Schwarzenberg začátek mnoha diskuzí, které vedl. „’My? Jak jste na to přišel…’,“ vzpomíná častou reakci. Ptá se proto svých partnerů, zda náhodou nechtějí dosáhnout kompromisu na úkor někoho jiného. „Nakonec obvykle vyjde najevo, že kompromis, který mají na mysli, je, že ukrojíme větší nebo menší část Ukrajiny a nabídneme ji Rusům, aby byli zticha,“ krčí rameny.

„Zaprvé je to morálně pochybný přístup, ale zadruhé to nefunguje!“ zdůrazňuje Schwarzenberg a připomíná vojenský zábor Krymu v roce 2014 s tím, že následné mlčení Evropy povzbudilo Putina k dalšímu postupu. „Mohu vám slíbit, že pokud teď učiníme ‚kompromis‘, bude několik let ticho, a pak přijde na řadu další kus. Putin se nezastaví,“ varuje Schwarzenberg.