Česko nepošle peníze na válečné hroby v Rusku. Kvůli sporům s Rusy

PRAHA Česká republika letos oproti minulosti nepošle peníze na opravu českých válečných hrobů do Ruska. Důvodem je negativní ruský postoj k jejich obnově, uvedl Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Finance ministerstvo rozdělí na péči o pietní místa na Ukrajině a Slovensku. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Česká republika se s Ruskem o opravu pietních míst pře. Česko si v minulosti stěžovalo na poškozování hrobů českých vojáků v Rusku. Rusko zase vytýkalo Česku, že byly k pomníku maršála Ivana Koněva v Praze umístěny tabulky zmiňující jeho podíl na okupaci Československa.



V minulých letech dávalo ministerstvo obrany ročně na péči o české válečné hroby čtyři miliony korun, letos se rozhodlo částku o jeden milion zvýšit, uvedl Fajnor. Většina peněz dosud mířila do Ruska, kde se úřad snaží připomínat památku československých legionářů i padlých vojáků z období druhé světové války. Letos se ale ministerstvo rozhodlo peníze do Ruska neposlat.

Rozdělování peněz doporučuje mezivládní komise. „Ruská strana měla dle rozhodnutí komise obdržet peněžní dar ve výši 1,5 milionu korun, avšak vzhledem k jejímu negativnímu postoji k obnově českých válečných hrobů v Rusku navrhnul resort ministerstva obrany částku rozdělit mezi ostatní žadatele,“ uvedl Fajnor.

Nejvíce peněz poputuje na Ukrajinu

O milion korun více tak bude posláno na Ukrajinu, která získá tři miliony korun. Zbylých 500 000 korun bude převedeno na Slovensko, které tak dohromady dostane na péči o česká pietní místa 1,9 milionu korun. „Zbývajících 100 000 korun, jež zmíněná komise doporučila darovat na obnovu českého válečného hrobu ve Francii, zůstává v nezměněné výši,“ dodal Fajnor. Peníze budou podle něj výhradně použity na obnovu českých válečných hrobů a pomníků, a to zejména československých legionářů.



Ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduard Stehlík, který má péči o válečné hroby ve své gesci, řekl, že některé projekty v Rusku není možné nyní realizovat. „Naše snahy v některých lokalitách válečné hroby obnovit se v tuto chvíli nesetkávají s pochopením, tak musíme finanční prostředky přesunout na místa, kde nám momentálně vycházejí vstříc,“ řekl.

Česko má s Ruskem uzavřenu mezivládní dohodu o vzájemném udržování válečných hrobů. Tématem se podle této dohody zabývá i mezivládní komise, která se ale loni nesešla. Podle Stehlíka ruská strana zrušila svou účast den před jednáním. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová to zdůvodnila sporem ohledně tabulek na památníku Koněva v Praze. Stehlík uvedl, že poté Rusko navrhlo setkání na české ambasádě v Rusku v jiném formátu, nikoli jako mezivládní komise, ale jenom jako jednání expertů. Česká strana to odmítla. „Z našeho pohledu je míč na ruské straně,“ podotkl. Peníze podle něj ministerstvo obrany pošle na projekty v jiných zemích, do kterých by je v budoucnosti stejně vložilo.