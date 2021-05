Desetitisíce Čechů má nově problém s nespavostí. Zemi trápí nepříjemný fenomén spojený s covidem

PRAVIDLA PRO LEPŠÍ SPÁNEK BĚHEM PANDEMIE KORONAVIRU (I JINDY) ■ Choďte spát a vstávejte každý den přibližně ve stejnou dobu. Velké výkyvy mezi všedními dny a víkendem jsou horší než málo prospaných hodin. ■ Nepřehánějte to s kávou a alkoholem, hlavně večer. Podobně to nepřehánějte s elektronikou před spaním, protože světlo, které vyzařuje, ovlivňuje vylučování melatoninu. ■ Světlo obecně působí rušivě na spánek. Pokud můžete zatemnit ložnici,udělejte to. ■ Pokud nemůžete usnout ani po 20 až 30 minutách od ulehnutí, je lepší vstát a věnovat se něčemu relaxačnímu než se převalovat v posteli. ■ Zkuste cvičit. V covidové době je to těžké, ale fyzická únava spánku napomáhá. ■ Dodržujte spánkové rituály.Tohle doporučení platí hlavně pro děti, ale není důvod, proč by nemělo pomáhat i dospělým. Zdroj: Mgr. Gabriela Kšiňanová, PhD.