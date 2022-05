Vládní téma dne: prodloužení nouzového stavu. K ubytování uprchlíků je klíčový, míní hejtmani

Za nouzovým stavem Česko tečku hned tak neudělá. Byť by měl vypršet na konci května, vláda dnes zváží jeho prodloužení o měsíc. To by pomohlo zejména krajům ve snadnějším ubytovávání běženců. Ukrajinci budou moci například bydlet i v nezkolaudovaných ubytovnách.