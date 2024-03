Hranici 11 milionů obyvatel Česko nepřekoná, soudí odborníci. Problémem je nízká porodnost i návrat uprchlíků

Počet obyvatel České republiky roste. Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) během loňského roku stoupl z necelých 10,83 milionu na 10,9 milionu – a to vlivem migrace. Hranici 11 milionů ale podle odborníků do budoucna nepřekoná. Nadále totiž klesá porodnost, loni se narodilo nejméně dětí za posledních 22 let. Důvodem může být špatná ekonomická situace.

Za přírůstkem obyvatelstva stojí migrace z ciziny, díky ní přibylo 95 tisíc lidí. Přirozenou výměnou, tedy rozdílem mezi počtem zemřelých a narozených, ubylo 21,6 tisíce obyvatel. Celkem tak přibylo zhruba 73 tisíc obyvatel.