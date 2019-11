Přerozdělování migrantů zásadně odmítáme, sdělil Babiš. Česko prý každý návrh s kvótami odmítne

Praha Česko bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dál odmítat jakékoli přerozdělování migrantů, nebude souhlasit s žádným návrhem, který bude povinné kvóty zavádět. „Svůj postoj budeme koordinovat s partnery v rámci visegrádské čtyřky,“ sdělil Hamáček k novému německému návrhu na změnu azylové politiky EU.

Později Hamáček doplnil, že návrh by nepřeceňoval, jedná se o materiál, který má prezentovat jeho německý kolega Horst Seehofer na radě ministrů vnitra. Ministři Slovenska, Polska, Maďarska a Česka si společný postup ve věci potvrdili minulý týden, uvedl předseda ČSSD.



Podle návrhu by byli migranti po prvotní kontrole na vnější hranici unie rozdělováni mezi členské země, které by měly na starost vyřízení azylových procedur. „Přerozdělování migrantů zásadně odmítáme, stejně odmítáme kvóty,“ napsal Babiš ČTK. EU podle něj musí vyřešit ilegální migraci systémově. „Jsem překvapen, že se to znovu vrací na stůl,“ poznamenal.

Berlín podle unijních zdrojů rozeslal členským státům nový text návrhu na dobrovolné přebírání migrantů z oblasti Středomoří s označením „podnět k zamyšlení“. Současný azylový systém známý jako Dublin je podle Německa nutné zásadně reformovat, v čemž má hrát zásadní roli unijní azylová agentura EUAA. Ta má podle představ Evropské komise vzniknout na základech současného azylového úřadu.

Podle návrhu má agentura pomáhat hraničním státům s prvotní registrací migrantů na vnější hranici unie. Ta by měla podle představ Berlína trvat nejvýše několik týdnů. „Než vstoupí na území EU, určí EUAA, který členský stát bude odpovědný za vyřizování žádosti o azyl a za konečné rozhodnutí, zda bude žadateli poskytnuta ochrana,“ uvádí se v klíčové části čtyřstránkového dokumentu, jak ho navrhuje Berlín.

Evropská komise před rokem zažalovala u unijního soudu Česko, Maďarsko a Polsko za to, že se odmítly připojit k dřívějšímu systému schválenému členskými státy. Podle stanoviska generální advokátky soudu tím uvedené země porušily své povinnosti plynoucí z unijního práva.

Předchozí systém podle listopadové zprávy unijních auditorů ztroskotal kromě odmítavého postoje některých zemí především na neschopnosti úřadů hraničních států zajistit dostatek migrantů, kteří by splňovali podmínky pro přerozdělení. Z původního plánu na přemístění 160 000 lidí se ostatní členské země zavázaly přijmout 98 256 migrantů. Nakonec si mezi sebe rozdělily pouze 34 705 lidí.

Nový německý návrh by k širší diskusi měli dostat unijní ministři vnitra na zasedání v Bruselu příští týden.