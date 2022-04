„Naše strana se o tom bude muset bavit, nemůžeme se té debatě vyhnout,“ řekl serveru Lidovky.cz europoslanec Alexandr Vondra, který bude obhajovat post místopředsedy.

Právě on bývá straníky zmiňován jako někdo, kdo by si na pozici prezidenta mohl troufnout. Navíc přiznává, že za ním s takovými návrhy někteří lidé už měsíce chodí. „Posílám je za manželkou, tam to vždycky skončí,“ dodává.