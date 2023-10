Teplý podzim nekončí. Po pondělním dešti se vyjasní, ve středu bude 25 stupňů

V pondělí se Česko probudilo do chladného rána, přes den mohou přijít přeháňky. V úterý se ale teploty začnou zvedat, a ve středu dosáhnou až 25 stupňů. Teplo vydrží do konce týdne, klasické podzimní počasí přinese až víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).