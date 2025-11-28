Meteorologové varují řidiče i chodce. V noci se začne tvořit ledovka

Od západu postupuje slábnoucí okluzní fronta, která přinese déšť při teplotách pod bodem mrazu. Český hydrometeorologický ústav proto vydal výstrahu před ledovkou, která platí od pátečního večera do sobotního odpoledne.
Podle meteorologů začne mrznoucí déšť na západě a severozápadě země už v pátek okolo deváté hodiny večer. Tam se ledovka může tvořit ještě před půlnocí. Ve zbytku republiky dorazí srážky až v noci na sobotu a přetrvávat mohou až do sobotních 15:00.
Výstraha se týká nejprve Karlovarského, Plzeňského a Ústeckého kraje, kde platí od pátečního večera do sobotních 10 hodin. Následně se rozšíří na Prahu a kraje Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, a Liberecký a část Vysočiny, kde bude riziko deště trvat od dvou hodin ráno do sobotního odpoledne.
Ledovka se podle meteorologů bude tvořit zejména na vozovkách a chodnících, což může způsobit komplikace v dopravě. Meteorologové proto doporučují zvýšenou opatrnost.
„Hrozí nebezpečí úrazu při uklouznutí a problémy v dopravě, řidiči by měli sledovat dopravní situaci a počítat s prodloužením doby jízdy,“ varují meteorologové. Starším či méně mobilním lidem radí omezit vycházení.
Od sobotního odpoledne by se měla situace postupně zlepšovat, teploty vystoupí nad nulu a ledovka začne odtávat.