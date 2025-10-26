Kvůli silnému větru na Vysočině padaly stromy, uvolněná byla i střecha školy

Silný vítr na Vysočině lámal či vyvracel stromy. Hasiči je odstraňovali na 30 místech a do Nové Cerekve na Pelhřimovsku museli vyjet kvůli zajištění uvolněné střechy základní školy. Vítr měl podle meteorologů v nárazech na některých místech v kraji rychlost přes 75 kilometrů v hodině.

Jejich výstraha před silným větrem platí pro většinu západní poloviny Česka. Popadané stromy hasiči v neděli odklízeli i z dálnice D1. Evidovali také jejich pád na elektrické vedení, přetržené dráty byly kvůli spadlým stromům v obci Úsobí na Havlíčkobrodsku. Výstraha před silným větrem vydaná do 19:00 platí na Vysočině pro Havlíčkobrodsko, Pelhřimovsko a Jihlavsko.

V noci na pondělí bude podle předpovědi meteorologů na Vysočině zpočátku jasno nebo polojasno, později zataženo. Teploty klesnou na čtyři až jeden stupeň Celsia. Vítr bude mít rychlost do 25 kilometrů v hodině. V pondělí zesílí na rychlost okolo 30 kilometrů v hodině, v nárazech i přes 50 kilometrů. Teploty přes den budou od pěti do osmi stupňů Celsia.

