V pondělí meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost a ojedinělé přeháňky, které budou zpočátku četnější na východě území. V polohách nad 1000 metrů mohou být i sněhové. Večer bude na Moravě a ve Slezsku až jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 8 až 13 stupňů Celsia, na horách bude kolem 4 stupňů. Povane mírný vítr ze západních směrů o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který bude k večeru slábnout.
V noci na úterý meteorologové očekávají polojasno až jasno, v Čechách převážně zvětšenou oblačnost. Od západu se ojediněle objeví mrholení nebo slabý déšť. Během noci se budou tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 2 až minus 3 stupně, v Čechách při zvětšené oblačnosti bude kolem 4 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem minus 2 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, na Moravě může být i bezvětří.
V úterý bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se místy ještě objeví mlhy, v Čechách také zvětšená oblačnost s ojedinělým mrholením nebo slabým deštěm. Nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 13 stupňů, v Čechách ojediněle až na 15 stupňů. Na horách bude kolem 6 stupňů, na Šumavě až 10 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jižní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
Ve středu bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou mlhy. Od západu se přechodně zatáhne a místy přijde přeháňka nebo slabý déšť. Později začnou srážky od západu ustávat a v Čechách místy ubude i oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až minus 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Povane slabý, přechodně mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, během dne se přechodně vyjasní až na polojasno. V severovýchodní polovině území se místy, jinde jen ojediněle, vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 2 stupně, při déletrvající malé oblačnosti až na minus 1 stupeň. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 8 až 13 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
V pátek meteorologové očekávají většinou oblačnou oblohu, ojediněle se objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Místy bude slabě pršet nebo mrholit. Nejnižší noční teploty budou 5 až 1 stupeň, nejvyšší denní pak 8 až 12 stupňů. Povane slabý severozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:
Meteorologové očekávají zataženo až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo mrholení. Na horách budou postupně srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 0 stupňů, při zmenšené oblačnosti až na minus 2 stupně. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 6 a 11 stupni.