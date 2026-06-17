Výstraha se týká Prahy, středních Čech, Plzeňska a částí Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého a Ústeckého kraje. Kromě části Čech vedra zasáhnou i Jihomoravský kraj.
„Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ uvedli meteorologové. V sobotu a neděli podle aktuální předpovědi počasí očekávají, že horké a dusné počasí místy přeruší i silné bouřky. Vedra mají pokračovat ještě po víkendu, od středy se má začít ochlazovat. Výstrahu bude ČHMÚ v dalších dnech upřesňovat.
Podle meteorologů horko vysoce zatěžuje lidský organismus a může způsobit přehřátí a dehydrataci. Lidé by měli zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů v kombinaci s minerálními vodami.
V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech. Zvláště zranitelní jsou kromě malých dětí senioři a nemocní. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.
Jaké bude počasí
První třicítky padnou ve čtvrtek, kdy bude skoro jasno až polojasno, ráno na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Zejména na horách se objeví výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě bude o něco chladněji, kolem 24 °C, na horách kolem 22 a v Beskydech kolem 19 °C.
V pátek bude také jasno nebo skoro jasno, na horách se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V noci teploty klesnou k 18 až 14 stupňům, přes den vystoupají na 28 až 33 °C.
V sobotu bude letní počasí pokračovat. Obloha jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti se místy, hlavně v Čechách, vyskytnou přeháňky a bouřky, i silné. Ojediněle spadne až 35 milimetrů srážek.
Noc na sobotu bude místy tropická, teploty na některých místech zůstanou na 20 stupních Celsia. Meteorologové předpovídají noční teploty v rozmezí 20 až 16 stupňů, ty denní pak mezi 31 až 36 °C.
V neděli, kdy nastane astronomické léto a letní slunovrat, přibude oblačnosti a bouřky budou četnější. Nejnižší noční teploty 21 až 17, nejvyšší denní teploty 28 až 33 °C.
Na pondělí meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky, i silné. Teploty stále vysoké v noci i přes den, nejnižší od 20 do 16 stupňů, nejvyšší od 26 do 30 °C.
Výhled počasí od úterý do čtvrtka: