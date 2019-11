Česko pokryl první sníh, na silnicích velké problémy nezpůsobil. Bude sněžit i v noci

PRAHA Část Česka v noci na středu pokryly první sněhové vločky. Mokrý a těžký sníh začal padat v úterý večer a zasypal výše položená místa v Čechách a na Vysočině. Napadlo od pěti do 10 centimetrů, na Šumavě a v Krkonoších meteorologové naměřili i kolem 20 centimetrů. Na silnicích sníh vážnější problémy nezpůsobil, vozovky jsou po údržbě silničářů sjízdné. Při teplotách nad bodem mrazu sníh většinou odtával.

Opatrní musí být řidiči zejména na Vysočině, podle dopravního centra může být vozovka kluzká i na dálnici D1 mezi 60. a 110. kilometrem.

„Za uplynulých 24 hodin spadlo na většině našeho území pět až 15 milimetrů srážek, výjimkou bylo jen Karlovarsko s úhrny do dvou milimetrů,“ uvedl ve středu ráno Český hydrometeorologický ústav. První výraznější sněžení této zimy se týkalo míst nad 400 metrů nad mořem v západní polovině republiky, tedy Čech a Vysočiny. Sníh s deštěm padal i v nižších polohách, jako v Praze, Plzni, Pardubicích a Českých Budějovicích. Na Humpolecku, Havlíčkobrodsku a Jihlavsku napadlo kolem pěti centimetrů mokrého sněhu.

Silnice jsou s opatrností sjízdné

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla je celá dálniční i silniční síť sjízdná, komplikace během noci a rána způsobily postupně tři nehody kamionů. Silničáři najeli za posledních 24 hodin se sypači 2380 kilometrů, použili 152 tun soli a 46 000 litrů solanky, což je voda s vysokým obsahem solí jodu a bromu. Na silnice první třídy vysypali 175 tun soli.

Kvůli sněžení jsou jen s opatrností sjízdné silnice v západní části Vysočiny. Na silnici I/34 u Humpolce se tvoří kolony nákladních aut kvůli uježděnému sněhu v kopci. Na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Jihlavsku už sněžilo v úterý večer a v noci na středu. Řidiči by měli být opatrní také v Krkonoších a Orlických horách, kde ráno ležel na silnicích místy rozbředlý sníh. Silnice v okolí Šerlichu v Orlických horách v délce asi čtyř kilometrů pokrývala vrstva ujetého sněhu do sedmi centimetrů.

S kluzkou vozovkou by měli počítat řidiči také na silnicích v Krušných horách. V Libereckém kraji zatím žádné problémy na silnicích hlášené nejsou, hlavní tahy jsou většinou jen holé a mokré, a to včetně silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska.

Pozor na možnost náledí

Na více než desítce míst v Čechách ve středu meteorologové naměřili sněhovou pokrývku přes deset centimetrů. Šlo většinou o vrcholky hor na Šumavě a v Krkonoších, které jsou nad 1000 metrů nad mořem. Nejvíce napadlo na Březníku na Šumavě, kde naměřili 20 centimetrů sněhu. O pár centimetrů méně bylo v Krkonoších na Labské Boudě, Luční Boudě a Dvoračkách. Deset centimetrů sněhu ale spadlo také na druhém nejvyšším vrcholu Brd Praze.

Další sněžení očekávají meteorologové během středy, od středních poloh bude sněžit odpoledne i v noci. Nejvíce to bude opět v západní části Vysočiny, na jihozápadě a severu Čech, kde by mohlo znovu napadnout pět až deset centimetrů sněhu. Bude ale rychle odtávat, někde se bude v noci tvořit náledí.