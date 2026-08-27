„Od zahraničních kolegů jsme obdrželi informace naznačující riziko vzájemného střetu mezi některými z těchto skupin z důvodu dlouhodobé vzájemné nenávisti,“ uvedla policie. Situaci monitoruje nepřetržitě.
V Česku se ve čtvrtek hrají tři odvetná utkání evropských pohárů. Viktoria Plzeň se utká s Crvenou zvezdou Bělehrad, Jablonec hraje proti Glasgow Rangers a Hradec Králové vyzve Panathinaikos Athény. Chorvatší fanoušci pak míří do Polska na souboj mezi Rakówem a Hajdukem Split.
„Dnes se soustředíme především na zabezpečení veřejného pořádku před a po utkání v Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Plzni. Jedná se o mimořádně velké nasazení sil a prostředků, proto třem zmíněným vypomáhají i ostatní kraje,“ dodali policisté.
Například v Jablonci budou na veřejný pořádek dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje. Nasazeni budou také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy.
„Lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku,“ uvedla již dříve regionální policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
V Plzni se do bezpečnostních opatření zapojí policisté z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, z Prahy a z Německa. Policie zdůraznila, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to na cestu na stadion, pobyt na stadionu a cestu zpět.
„Fanoušci by zároveň neměli zapomínat, že protiprávním jednáním může být také zahalování obličeje,“ připomněla již v úterý policejní mluvčí Michaela Raindlová.
V Hradci budou na bezpečnost dohlížet policisté pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby. Antikonfliktní tým se zaměří na příjezd a odjezd fanoušků. Pomohou i strážníci. Policie uvedla, že je v kontaktu s pořadatelem a bezpečnostní službou a bude připravena reagovat na jakýkoliv vývoj situace.