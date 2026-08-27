V Česku hrozí střety fotbalových fanoušků, varuje policie. Chystá mimořádná opatření

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  8:17aktualizováno  8:17
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jablonecký Martin Cedidla nahání Ryana Naderiho.
Ryan Naderi hlídá míč před jabloneckými hráči.
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V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje policie na síti X. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na čtvrteční pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska, do Polska pak přes Česko projíždějí fanoušci z Chorvatska.

„Od zahraničních kolegů jsme obdrželi informace naznačující riziko vzájemného střetu mezi některými z těchto skupin z důvodu dlouhodobé vzájemné nenávisti,“ uvedla policie. Situaci monitoruje nepřetržitě.

V Česku se ve čtvrtek hrají tři odvetná utkání evropských pohárů. Viktoria Plzeň se utká s Crvenou zvezdou Bělehrad, Jablonec hraje proti Glasgow Rangers a Hradec Králové vyzve Panathinaikos Athény. Chorvatší fanoušci pak míří do Polska na souboj mezi Rakówem a Hajdukem Split.

„Dnes se soustředíme především na zabezpečení veřejného pořádku před a po utkání v Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Plzni. Jedná se o mimořádně velké nasazení sil a prostředků, proto třem zmíněným vypomáhají i ostatní kraje,“ dodali policisté.

Například v Jablonci budou na veřejný pořádek dohlížet policisté z pořádkových jednotek krajských ředitelství policie Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje. Nasazeni budou také dopravní policisté, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy.

„Lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku,“ uvedla již dříve regionální policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

V Plzni se do bezpečnostních opatření zapojí policisté z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, z Prahy a z Německa. Policie zdůraznila, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to na cestu na stadion, pobyt na stadionu a cestu zpět.

„Fanoušci by zároveň neměli zapomínat, že protiprávním jednáním může být také zahalování obličeje,“ připomněla již v úterý policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V Hradci budou na bezpečnost dohlížet policisté pořádkové, dopravní, kriminální i cizinecké služby. Antikonfliktní tým se zaměří na příjezd a odjezd fanoušků. Pomohou i strážníci. Policie uvedla, že je v kontaktu s pořadatelem a bezpečnostní službou a bude připravena reagovat na jakýkoliv vývoj situace.

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