Česko může vyslat do Polska po ruském útoku tři vrtulníky. Varšava o ně požádala

Autor: ,
  22:31aktualizováno  22:35
Česká republika je kvůli středečnímu aktu ruské agrese připravena poslat na pomoc Polsku vrtulníkovou jednotku pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š ve speciální úpravě. V tiskové zprávě to večer uvedlo ministerstvo obrany. O vyslání jednotky Polsko podle úřadu požádalo po dnešním telefonátu ministryně obrany Jany Černochové (ODS) s jejím polským protějškem Wladyslawem Kosiniak-Kamyszem.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (9. dubna 2025)

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (9. dubna 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Mi-171Š českých vzdušných sil na Dnech NATO v Ostravě
České letectvo a ukázka vrtulníků Mi-24, který se s veřejností loučí a Mi-171Š,...
Vrtulník Mi-171Š českých vzdušných sil na cvičení Trident Juncture ve Španělsku
Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
49 fotografií

České vrtulníky mohou během několika dnů pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru, uvedl premiér Fiala (ODS) k polské žádosti o pomoc.

Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, dodal resort obrany.

Pomoc do Polska bude vyslána v rámci platného mandátu, Černochová už o ní informovala premiéra Petra Fialu (ODS), uvedlo ministerstvo. „Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec, a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle, a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ sdělila ministryně.

Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky bude počet vojáků upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. „Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců,“ uvedl.

Řehka připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila a mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při katastrofálních povodních, které Polsko postihly.

Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který schválil Parlament České republiky v loňském roce.

V jeho rámci může být v rámci posílení obrany východní hranice NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vysláno celkem do 2 000 vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.