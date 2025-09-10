Česko může vyslat do Polska po ruském útoku tři vrtulníky. Varšava o ně požádala

České vrtulníky mohou během několika dnů pomáhat s obranou evropského vzdušného prostoru, uvedl premiér Fiala (ODS) k polské žádosti o pomoc.
Vrtulníky polské armádě pomohou s ochranou země před drony v malých výškách, dodal resort obrany.
Pomoc do Polska bude vyslána v rámci platného mandátu, Černochová už o ní informovala premiéra Petra Fialu (ODS), uvedlo ministerstvo. „Polsko je náš blízký a spolehlivý spojenec, a naši pomoc tak považuji za naprostou samozřejmost. Důležité je, aby pomoc přišla rychle, a dali jsme tak Rusku najevo naši jednotu. Jednotku jsme připraveni vyslat v řádu dnů,“ sdělila ministryně.
Podle náčelníka generálního štábu armády Karla Řehky bude počet vojáků upřesněn podle aktuální situace a možností logistické podpory, nepřesáhne však 150 vojáků. „Počítáme s nasazením na dobu do tří měsíců,“ uvedl.
Řehka připomněl, že vrtulníková jednotka v Polsku již v posledních letech působila a mimo jiné se její příslušníci zapojili do pomoci při katastrofálních povodních, které Polsko postihly.
Vyslání vojáků umožňuje aktuální mandát na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany na roky 2025 a 2026, který schválil Parlament České republiky v loňském roce.
V jeho rámci může být v rámci posílení obrany východní hranice NATO v Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku vysláno celkem do 2 000 vojáků. Aktuálně čeští vojáci v rámci tohoto mandátu působí na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku.