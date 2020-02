Česko pošle do Číny speciál s humanitární pomocí, schválila vláda. Jde o 4,5 tuny zdravotnického materiálu

Praha Česko vyšle do Číny armádní speciál s humanitární pomocí od měst, krajů, firem či Pražského hradu. Na návrh ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) to v pondělí schválila vláda, informoval ČTK vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Termín odletu zatím není určen.

Ministerstvo zahraničních věcí v pondělí v tiskové zprávě uvedlo, že letoun by mohl do Číny zamířit na přelomu února a března. Poveze až sedm tun materiálu, napsal resort. Oficiální česká státní pomoc kvůli epidemii koronaviru zamíří do Číny tento týden z Vídně, dopravu do města Wu-chan spolufinancuje Evropská unie.

O vyslání speciálu s humanitární pomocí, rouškami, dezinfekčními a hygienickými prostředky požádal minulý týden Petříčka prezident Miloš Zeman. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v pondělí před zasedáním kabinetu novinářům řekla, že z hlediska rozpočtu s vysláním speciálu nemá problém, hradit let do Číny bude diplomacie z prostředků určených na humanitární pomoc.

Na organizaci pomoci bude spolupracovat Český červený kříž a Čínský červený kříž, který bude koordinačním příjemcem pomoci na čínské straně. Materiál je vybrán podle požadavků čínských provincií, měst a univerzit, které v Česku mají své partnery. „Počítáme s tím, že vládní speciál bude mít na palubě až sedm tun materiální zdravotnické pomoci. Nyní projednáváme příslušná povolení s čínskými úřady tak, aby letoun mohl do Číny zamířit na přelomu února a března,“ uvedl v tiskové zprávě Petříček.

Materiál do speciálu poskytly města, kraje, firmy, ministerstvo zahraničních věcí, Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce a Kancelář prezidenta republiky. „Pan prezident v rámci Kanceláře prezidenta republiky inicioval finanční sbírku na humanitární pomoc Číně, vybralo se 150 000 korun,“ uvedl minulý týden mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Na palubě by měla být i humanitární pomoc z Vysočiny. Dárci podle vyjádření třebíčského starosty Pavla Pacala shromáždili takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. O pomoc je požádalo čínské město I-čchang z provincie Chu-pej.

Státní pomoc v hmotnosti zhruba 4,5 tuny měla podle předchozích informací zamířit do Číny v pondělí z Vídně. Diplomacie v pondělí hovoří o tom, že pomoc by měla odletět z Vídně tento týden. „A to speciálem kofinancovaným Evropskou komisí. Tento let přepraví také pomoc poskytnutou Rakouskem, Maďarskem a Slovinskem,“ uvedla diplomacie. ČR také přispěla šesti miliony korun na program podpory nejen Číny a dalších virem postižených a ohrožených zemí. Součástí programu vyhlášeného Světovou zdravotnickou organizací je také výzkum a vývoj účinné léčby a prevence nemoci COVID-19.