Česko považuje zařazení mezi nepřátelské země Ruska za další krok k eskalaci vztahů

Hlavní události v česko-ruských vztazích v posledních dnech 17. dubna - Na večerní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu skladů munice ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU. Z ČR bylo kvůli tomu vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. 18. dubna - Babiš, vicepremiér a ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) se shodli, že by se ruské firmy z bezpečnostních důvodů neměly účastnit stavby bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Hamáček v ČT řekl, že výbuch ve Vrběticích se zřejmě odchýlil od plánu a neměl nastat na území ČR. Policie podle něj pracuje s variantou, že munice měla explodovat až později v Bulharsku. Řekl také, že jeho ohlášená cesta do Moskvy - údajně kvůli vakcíně proti covidu-19 - pomáhala podle něj k zastření příprav na vyhoštění pracovníků ruské ambasády.

Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku. Rusko vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády.

Podporu ČR v souvislosti s vyhoštěním pracovníků ruského velvyslanectví vyjádřila řada zemí, mimo jiné Velká Británie a USA. 19. dubna - Vláda vyřadila z účasti v tendru na nový blok v Dukovanech ruskou společnost Rosatom. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov kategoricky odmítl závěry české strany o zapojení ruských tajných služeb do výbuchu ve Vrběticích. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí označila vyhoštění ruských diplomatů za nepřátelský akt.

České republice se dostalo podpory ze strany evropských spojenců. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell po jednání ministrů zahraničí členských zemí ujistil, že EU stojí jednotně a solidárně za ČR.

Premiér Babiš řekl, že výbuch ve Vrběticích nebyl aktem státního terorismu, šlo o útok na zboží bulharského podnikatele, tato formulace vyvolala kritiku ze strany opozičních i některých koaličních politiků. Činnost agentů GRU v Česku označil za nepřijatelnou, akci podle něj navíc "zpackali". Babiš navrhoval odtajnit zprávu BIS, narazil však na odmítnutí ze strany bezpečnostních složek. 20. dubna - Premiér Babiš se omluvil za svá slova o útoku na zboží a výbuch nazval bezprecedentním teroristickým útokem na českém území. ČR požádala o společné prohlášení na úrovni NATO.

Mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat, která se dlouhodobě zabývá ruskými operacemi, zveřejnila, že za výbuchem bylo nejméně šest agentů GRU. 21. dubna - Čerstvě jmenovaný ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek (ČSSD) se sešel s ruským velvyslancem v ČR Alexandrem Zmejevským. Po schůzce řekl, že Rusko dostalo do čtvrtečních 12:00 čas, aby umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů, jinak bude dále snížen počet Rusů na ambasádě v Praze. Mluvit s Ruskem formou požadavků nemá perspektivu, reagoval na to mluvčí Kremlu. Senát označil útok ve Vrběticích za akt státního terorismu proti jednomu členskému státu, a tím celé EU. Vyzval vládu, aby vypověděla Rusku smlouvu o přátelství a spolupráci.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že EU důrazně odsuzuje ilegální aktivity na českém území a je znepokojena narušením české svrchovanosti. V dosud nejvýraznější reakci EU také uvedl, že EU stojí za českou reakcí a podporuje snahu ČR o potrestání viníků. 22. dubna - Země Severoatlantické aliance vyjádřily solidaritu ČR. NATO je podle společného prohlášení vážně znepokojeno destabilizačními aktivitami Ruska na území aliance. Po vypršení lhůty, do které Rusko mělo umožnit návrat vyhoštěných českých diplomatů, ministr Kulhánek oznámil, že ČR zastropuje počet diplomatů na ruském velvyslanectví v Praze podle současného stavu na české ambasádě v Moskvě. Rozhodnutí o zastropování bylo platné ihned, ruská strana má na stažení 63 pracovníků čas do konce května.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí uvedla, že se ČR vydalo cestou ničení vztahů s Ruskem. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že Rusko přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu", počty tak budou stejné.

Slovenský premiér Eduard Heger oznámil, že Slovensko rozhodlo o vyhoštění tří pracovníků ruského velvyslanectví. Krok zdůvodnil tím, že Slovensko nemůže tolerovat, když zástupci cizích diplomatických misí nerespektují dohodnutá pravidla. 23. dubna - Litva, Lotyšsko a Estonsko v solidaritě s Českem nařídily celkem čtyřem ruským diplomatům, aby opustili jejich území. Z Moskvy vzápětí zaznělo, že Rusko na krok pobaltských zemí zareaguje. Agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí uvedla, že 31. květnu se na ruském velvyslanectví v Praze a na české ambasádě v Moskvě sníží počet pracovníků. Na každém zastupitelském úřadě podle ní zůstane po sedmi diplomatech, 25 administrativně technických pracovnících a 19 zaměstnancích najatých na místě. Moskva tak rozhodla o výrazném omezení počtu Rusů, pracujících na místě pro českou ambasádu, což zkomplikuje například činnost Českého domu v Moskvě,

Americké ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského chargé d’affaires, aby vyjádřilo znepokojení nad pokračujícími "destabilizačními akcemi Ruska". Americká diplomacie znovu vyjádřila "plnou podporu České republice". 24. dubna - Ruský velvyslanec při EU Vladimir Čižov prohlásil, že vyhoštění ruských diplomatů z ČR a snaha zapojit do diplomatické roztržky Evropskou unii a NATO je součást "protiruské psychózy Západu". 25. dubna - K případu se poprvé vyjádřil prezident Miloš Zeman. V televizním projevu uvedl, že jsou dvě vyšetřovací verze kauzy a že pokud se potvrdí účast ruských agentů, mělo by za to Rusko zaplatit například neúčastí společnosti Rosatom v tendru na dostavbu Dukovan. Uvedl také, že podle zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) neexistují důkazy ani svědectví, že by agenti v areálu byli. Většina opozice projev kritizovala. 26. dubna - Rumunské ministerstvo zahraničí oznámilo, že jako výraz solidarity s Českem ze země vyhostí zástupce ruského vojenského přidělence. 28. dubna - Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vyhošťuje diplomaty z Estonska, Litvy a Lotyšska v odvetě za to, že pobaltské země vypověděly ruské diplomaty. Z Ruska budou muset odjet také tři pracovníci slovenského velvyslanectví v Moskvě. 29. dubna - Poslanci Evropského parlamentu vyzvali členské země EU, aby koordinovaně vyhostily ruské diplomaty v reakci na kauzu Vrbětice. - Ruského diplomata vypovědělo také Bulharsko. 30. dubna - Rusko zakázalo vstup osmi činitelům ze zemí EU i z unijních struktur, včetně místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové a šéfa EP Davida Sassoliho. 2. května - Americký ministr zahraničí Antony Blinken v telefonickém rozhovoru s premiérem Babišem vyjádřil podporu Česku v jeho sporu s Ruskem. 4. května - Vicepremiér Hamáček odmítl informace serveru Seznam Zprávy, že chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání summitu amerického a ruského prezidenta v Praze. Hamáček uvedl, že zpráva webu Seznam Zprávy je plná lží, spekulací a šokovala ho; uvedl, že v žádném okamžiku nebyl předmětem jednání před cestou do Moskvy "jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací". Hamáček také oznámil, že se plánuje proti informacím zveřejněným serverem bránit trestním oznámením i civilní žalobou. Seznam Zprávy na svém tvrzení trvají, později uvedly, že Hamáčkovi s přípravou později odvolané cesty do Moskvy pomáhal také Hrad, pomoc se měla týkat uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. 6. května - Ruskému prezidentskému mluvčímu Dmitriji Peskovovi není známo, že by pro administrativu ruského prezidenta pracovali muži vystupující pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, které Česká republika podezřívá z podílu na explozi ve Vrběticích 8. května - Premiér Babiš požádal, aby evropské státy zvážily vyhoštění alespoň jednoho ruského diplomata v solidaritě s ČR kvůli kauze Vrbětice. 10. května - Po jednání ministrů zahraničí členských zemí EU řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell, že EU nechce dále zvyšovat napětí ve vztazích s Moskvou vyhošťováním dalších ruských diplomatů. EU podle něho nadále jednoznačně stojí za Českem v jeho sporu s Ruskem vyvolaném kauzou Vrbětice. 13. května - Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová prohlásila, že "bezdůvodná a rozporuplná" obvinění České republiky vůči Rusku připomínají "nekonečný vnitřní rozruch". 14. května - Ruská vláda schválila seznam nepřátelských zemí, přičemž do něj zařadila jen Českou republiku a Spojené státy. Zároveň stanovila maximální počet lidí v Rusku, kteří pro tyto země smějí pracovat. V případě ČR jde o 19 osob, zatímco pro USA nesmí pracovat nikdo.