Česko přechází na prázdninový provoz. Silničáři přerušili běžnou údržbu, MHD začíná jezdit jinak

PRAHA Některé školy už v pátek rozdaly dětem vysvědčení, a proto je jasné, že na silnice se tradičně vydalo výrazně více řidičů, než je běžné. Prázdninový provoz už spustili i železniční dopravci, v Praze pak v hromadné dopravě platí letní omezení od soboty. Ministerstvo dopravy očekává, že letošní prázdniny budou v důsledku pandemie koronaviru specifické, lidé totiž zřejmě stráví léto především v Česku.

Od soboty mohou děti vyrazit na letní tábory, pro něž sice ministerstvo zdravotnictví určilo přísná hygienická pravidla k ochraně proti koronaviru, jejich počet by se ale zřejmě výrazně zmenšit neměl. A právě začátek léta tradičně znamená nápor v dopravě, a to především na hlavních silničních tazích, ale také na železnicích. Řidiči se pak především kvůli plánovaným opravám a uzavírkám nevyhnou čekání v kolonách.



„O letošních prázdninách bude na silnicích hodně oprav, do toho stavíme nové dálnice a modernizujeme D1. Apeluji proto na všechny řidiče, abychom byli na cestách po naší zemi opatrní a ohleduplní k těm, kteří na stavbách intenzivně pracují a starají se o technický stav vozovek. V zúženích se v bezprostřední blízkosti provozu pohybují pracovníci stavebních a údržbových firem,“ uvedl ministr Karel Havlíček (za ANO).

Ministerstvo dopravy očekává, že letošní prázdniny budou specifické, protože bude více lidí trávit dovolenou v Česku. „Dá se proto očekávat nadprůměrná koncentrace osobních automobilů, motocyklistů, cyklistů a chodců a také na silnicích nižších tříd v turisticky atraktivních lokalitách,“ podotkl vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu (Besip) Tomáš Neřold.

Práce na silnicích ovšem přes léto budou pokračovat, na začátku letních prázdnin ale silničáři omezí běžnou údržbu. Omezení platilo už v pátek 26. června od 13 do 21 hodin, kdy se očekával první velký nápor lidí, odjíždějících na prázdniny. Pokračuje také v sobotu 27. června od 8 do 21 hodin. Během této doby nejsou prováděny práce, které vyžadují snížení počtu jízdních pruhů. Dlouhodobé uzavírky ovšem pokračují beze změn. „Uvědomujeme si, nakolik stavební práce ovlivňují plynulost dopravy, děláme proto maximum, abychom dálniční síti ulevili,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Nejvíce omezení bude během léta už tradičně na páteřní dálnici D1, na trase mezi Prahou, Brnem a Ostravou budou pokračovat opravy na 13 místech. Omezení budou i na dalších 11 dálnicích. Některé opravy ovšem začnou až koncem léta.

Grafické znázornění silničních uzavírek.

Podle Besipu je problematické, že v dopravních uzavírkách na dálnicích přibývá nehod. Stát se proto v létě zaměří na prevenci a bezpečnost jízdy v uzavírkách. Besip proto připravil televizní a rozhlasový spot, který má pomoci zlepšit prevenci a bezpečnost jízdy na silnicích, vysílán bude do září.

Besip již tradičně doporučuje dodržovat především bezpečný odstup (takzvané pravidlo dvou sekund) a rychlostní limity. Druhé zmiňované se podle Neřolda například vloni dařilo dodržovat. Značný podíl na tom mají mimo jiné radary umístěné na třech opravovaných úsecích dálnice D1. Díky nim prý bylo sníženo překračování rychlosti v modernizovaných úsecích ze 30 na 20 procent.

„Zásadní je věnovat pozornost řízení, sledovat značky a boční zrcátka a dodržovat bezpečnou vzdálenost. Důležité je také udržet plynulou jízdu, nereagovat přehnaným brzděním a naopak nepředjíždět na poslední chvíli,“ řekl pro Lidovky.cz šéf Besipu. Varoval, že prázdniny jsou z hlediska nehodovosti nejrizikovějším obdobím.



Podrobnější informace pro výpravy mimo české území, jako například podrobné dopravní předpisy v jednotlivých státech, lze najít na speciálním portálu Vozidlem do zahraničí, který vytvořil Autoklub ČR ve spolupráci s Platformou Vize 0.

Prázdninový provoz na železnicích

Na prázdninový provoz se letos připravili i železniční dopravci. Podle mluvčí Českých drah Gabriely Novotné skončí na konci června v českých krajích většina omezení zavedených v souvislosti s covidem-19. V Libereckém kraji ještě některá omezení přes prázdniny v platnosti zůstanou. „Do konce srpna tak nepojedou vlaky v úseku Tanvald - Plavy a ve stejném období ještě nebude v provozu několik vlaků na tratích Turnov - Jičín a Stará Paka - Lomnice nad Popelkou,“ doplnila Novotná. Liberecký kraj předpokládá, že v plném rozsahu provoz obnoví se začátkem školního roku.

Pravidelná letní změna vlakových jízdních řádů vstoupila u národního dopravce v platnost už v neděli 14. června. Ve většině regionů bude podle požadavku krajských úřadů vylepšena nabídka spojení a vzniknou nové přípojové vazby. „V Plzeňském kraji dojde na základě požadavků objednatele k mírnému snížení rozsahu objednané regionální dopravy, a to z důvodu přetrvávajícího poklesu poptávky cestujících v důsledku epidemie covid-19. V Libereckém kraji budou do jízdního řádu promítnuta omezení související s epidemií, část z nich bude pokračovat až do konce letních prázdnin,“ uvedly České dráhy v tiskové zprávě.

Letos by podle očekávání mohli lidé preferovat železniční spojení i při cestách za hranice. Po pandemii koronaviru už byly některé základní linky obnoveny, například do Vídně nebo do Bratislavy.

S ohledem na současnou situaci tak bude soukromý vlakový dopravce RegioJet od 11. července každý den až do konce prázdnin vypravovat vlaky z Prahy přes Lublaň ve Slovinsku do chorvatské Rijeky. Pravidelné spojení z Prahy do Chorvatska zahájí už v úterý 30. června večer, až do soboty 11. července ale bude jezdit jen v úterý, v pátek a v neděli. Dopravce to oznámil v tiskové zprávě.

„Na spojích budou v provozu identické soupravy s kapacitou až 560 cestujících. V Rijece mohou cestující využít návazných autobusových spojů do přibližně třicítky nejoblíbenějších destinací na chorvatském pobřeží,“ uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. Dosud podle něj dopravce prodal přibližně 30 000 jízdenek a řada spojů už je vyprodaná.



Co se týká vlaků, jezdících v rámci Pražské integrované dopravy (PID), ty budou jezdit o letních prázdninách podle platných jízdních řádů. „Pokračovat ale budou omezení provozu kvůli modernizaci trati mezi Vršovicemi a Hostivaří (s odklonem spěšných vlaků z Hostivaře přes Libeň na Masarykovo nádraží), mezi Radotínem a Dobřichovicemi a v první polovině července rovněž na trati Praha Masarykovo nádraží – Kladno,“ informovala PID na svých stránkách.

Ve stanici Praha-Vršovice již přestup mezi vlakovými spoji i přechod celého prostoru nádraží od pondělí 22. června usnadňuje nově otevřená provizorní lávka.

Prázdninový provoz se nevyhne ani pražské MHD

Pražská Městská hromadná doprava (MHD) tradičně od soboty zavedla prázdninový provoz, protože v létě ubývá cestujících. Lidé mají dovolené nebo tráví prázdniny na chatách a chalupách. Letos zřejmě kvůli útlumu cestování po pandemii nemoci covid-19 nebude hromadnou dopravou jezdit ani tolik zahraničních turistů jako v jiných letech.

„Odhady říkají, že o prázdninách bude ve srovnání s běžnými měsíci (tedy mimo prázdniny) hromadnou dopravou cestovat cca o 35 procent méně lidí,“ uvedla na webu organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. V jiných letech přitom podle Ropidu ubývala v létě zhruba pětina cestujících.

V metru se prodlouží intervaly o deset až 45 sekund, s větším odstupem budou soupravy jezdit i večer. O víkendech a svátcích pojede metro na všech linkách v intervalu 7,5 minuty.

U většiny tramvajových linek se v ranní špičce prodlouží intervaly z osmi na deset minut a kolem poledne z deseti na 12 minut. V odpolední špičce bude jízdní řád zachován. U páteřních linek 9, 17 a 22 se interval v ranní špičce změní ze čtyř na pět minut a kolem poledne z pěti na šest minut. Méně často pojedou tramvaje i večer.

Z tramvajových linek nebude v provozu číslo 13, a to kvůli pokračující výluce ve Strašnicích. Nepojede ani tramvaj číslo 21 a také 23 kvůli absenci turistů. Naopak bude zachován provoz linky 4, která o prázdninách běžně nejezdí. Celé léto budou pokračovat tramvajové výluky mezi Smíchovským nádražím a Hlubočepy.

„Provoz městských autobusových linek bude omezen v rozsahu srovnatelném s loňskými prázdninami. Mírně větší počet linek bude mít sjednocené intervaly v ranní a odpolední špičce na deset minut, či prodloužené intervaly v pracovní dny kolem poledne a o víkendech z 15 na 20 minut,“ uvedl Ropid. Nepojedou školní linky a školní spoje na příměstských autobusových linkách. Část školních linek v Praze ale bude zachována až do 30. června.