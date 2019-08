Česko přišlo o status země bez spalniček, šíří se i jinde v Evropě. Na vině je i strach z očkování

KODAŇ Světová zdravotnická organizace (WHO) zrušila České republice, Británii, Řecku a Albánii status zemí, v nichž byly vymýceny spalničky. Organizace to ve čtvrtek uvedla ve své zprávě o spalničkách a zarděnkách v Evropě. Ve 48 evropských zemích bylo během prvního pololetí tohoto roku zaznamenáno 89 994 případů spalniček, což je více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni, kdy bylo potvrzeno 44 175 výskytů. WHO vyzvala k posílení očkování.

Během letošního prvního pololetí už bylo v Evropě zaznamenáno více případů spalniček, než za celý loňský rok (84 462). Na základě loňských statistik WHO nově už nepovažuje Českou republiku, Británii, Řecko a Albánii za země, v nichž jsou spalničky považovány za vymýcené.

Zapomenutá choroba se drží. Epidemie spalniček propuká v celém světě Ve světě bylo od ledna potvrzeno více než 360 000 případů, což je podle WHO nejvíce od roku 2006 a téměř trojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Nejpostiženějšími zeměmi jsou Kongo, Madagaskar a Ukrajina. Odborníci zvažují očkovat plošně dospělé proti spalničkám potřetí České ministerstvo zdravotnictví v polovině července uvedlo, že letos už spalničkami onemocnělo 573 lidí, přičemž loni jich bylo 203 za celý rok. Spalničky se šíří kapénkami a jsou vysoce nakažlivé. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Později se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.