Česko reaguje na výskyt nové mutace koronaviru. Ministerstvo zavede karanténu pro navrátilce z Británie

Česko zavádí od neděle povinnou domácí karanténu pro všechny osoby které na pobývaly v posledních 14 dnech ve Velké Británii alespoň 24 hodin. Reaguje tak na zprávy o nové mutaci koronaviru, který byl v ostrovním království zaznamenán. Serveru Lidovky.cz to potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by jednici, kteří v Británii pobývali, šli pátý až sedmý den po návratu na PCR test a pokud by byl negativní, karanténa by byla ukončena. Jinak bude trvat 10 dní. „Toto opatření má za cíl zvýšit bezpečnost občanů,“ zdůraznil ministr. „Přesné znění restrikcí ladí hygiena s právníky,“ doplnil pro Lidovky.cz Blatný.



Zavedení přísnějšího „cestovatelského“ režimu s Británií potvrdil pro Lidovky.cz i šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD), podle něhož se celá věc ještě v neděli řeší. „Čekáme na návrh změny ochranného opatření, které by pro cesty z Velké Británie zavedlo pouze karanténu, nikoli testy,“ sdělil Petříček.

Velká Británie byla už dříve zařazena v tzv. cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví do nejhoršího stupně, tedy mezi červené země. Lidé, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, musí při příjezdu do Česka vyplnit formulář a podstoupit test na covid-19 nebo se prokázat aktuálním testem z ciziny.