Repatriační lety z Blízkého východu končí, vrátilo se jimi 1500 Čechů

  19:38aktualizováno  19:43
Česká republika končí s repatriačními lety z Blízkého východu, dnešní dvanáctý let je poslední. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí. Celkem se jimi vrátilo více než 1 500 českých občanů. Repatriační lety armádními letouny a letadly společnosti Smartwings stát spustil poté, co Izrael a USA koncem února vojensky napadly Írán.
Poslední, čtvrteční repatriační let Smartwings ze saúdskoarabského Rijádu, má na palubě 102 lidí, uvedla odpoledne firma. „V současné chvíli krizová linka MZV neeviduje žádné české občany, kteří by se v oblasti nacházeli v naléhavé situaci. Proto jde o poslední vládou organizovaný repatriační let v této krizi,“ uvedlo ministerstvo. Letadlo, které odpoledne odstartovalo z Rijádu, by mělo podle Smartwings přistát v Praze kolem 22:30.

České zastupitelské úřady v regionu jsou ale podle něj připravené v případě akutní potřeby v budoucnu pomoct s umisťováním českých občanů na repatriační lety jiných zemí Evropské unie.

V zemích, které zasáhl válečný konflikt, zůstávalo podle cestovatelského systému dobrovolných registrací Drozd ke čtvrtečnímu ránu 1897 Čechů. Bylo to o 196 lidí méně než ve středu, vyplývá z informací od MZV. Více než polovina z nich se nacházela ve Spojených arabských emirátech (SAE). Zhruba dvě stovky registrovaných byly shodně v Kataru a Ománu, více než sto v Saúdské Arábii a Izraeli.

Na začátku března, krátce po začátku americko-izraelských útoků na Írán, bylo v oblasti asi 6700 českých občanů. Ne všichni registrovaní se chtějí vrátit domů.

Smartwings dnes uvedly, že v posledních dnech zajišťovaly také lety mimo jiné ze Srí Lanky nebo Malediv. „Od 2. března jsme dopravili do ČR přes 5000 lidí z destinací včetně Ománu, SAE, Jordánska, Saúdské Arábie, Srí Lanky a Malediv. Dalších 1539 lidí jsme přepravili na Slovensko,“ napsala firma.

Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán před týdnem v sobotu ráno. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti a i nadále je letecké spojení s některými metropolemi Blízkého východu komplikovaný.

Kvůli pokračujícímu konfliktu s Íránem a zhoršené bezpečnostní situaci v oblasti Blízkého východu ministerstvo zahraničí důrazně varuje české občany před dalšími cestami do regionu.

