Co s recidivisty za mřížemi? Ministryně Benešová chce vzorné vězně pustit

Praha Lidová fráze nabádá – ať sedí, až zčerná. Potíž je však v tom, že ve skutečnosti přináší více problémů než užitku. Dle čerstvých statistik Rady Evropy zaujímá Česko šestou nejvyšší příčku co do počtu vězňů na 100 000 obyvatel. Před námi jsou už jen země jako Rusko, Gruzie, Ázerbájdžán, Litva a Moldavsko.

Zavírání za mříže ale k nápravě delikventů nevede. Tomu odpovídají i špatné výsledky v oblasti recidivy. Spíše tedy platí, že se vězni při pobytu za mřížemi naučí to, co nestihli na svobodě.

Na přeplněnost věznic si chce posvítit nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Podle ní je potřeba častěji využívat institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu.

Komentář Jany Černochové (ODS), členky sněmovního podvýboru pro vězeňství Recidivu lze eliminovat pouze tehdy, bude-li s propuštěnými odsouzenými někdo dál pracovat. Nejde tu jen například o rozšíření využití elektronických náramků, ale také o zapojení odsouzených do veřejně prospěšných prací, aby po uplynutí výkonu trestu měli snazší cestu k normálnímu životu a neskončili na okraji společnosti. Dále bych podpořila navýšení odměn za práci odsouzeným, aby mohli například vyrovnat své závazky a po propuštění opět nespadli do dluhových pastí. Nepochybně v tomto musí dojít k posílení spolupráce se samosprávami, které mohou práci nabídnout a vězně zapojit.



„Z praxe vím, že se málo propouští z věznic na podmíněné propuštění. V podstatě je vězeň trestán dvakrát. Za to, za co byl odsouzen, a pak mu to znovu připomínají, ačkoli má vynikající hodnocení, připravené zázemí a práci,“ uvedla pro Lidové noviny Benešová.

Jako jednu z cest, jak ulevit věznicím a pozitivně ovlivnit i nápravu pachatelů, vnímají podmíněná propuštění zástupci Probační a mediační služby (PMS). Návrh žalobce nebo ředitele věznice na propuštění však přezkoumává vždy soud. A ten často zpráva o posunu konkrétního vězně nezajímá. „Mezi odborníky zaznívají názory, že zahlcené soudy příliš často hledí na minulost odsouzeného, obsaženou ve spisu, a neberou dostatečně v potaz jeho aktuální situaci, motivaci dostat druhou šanci a změnit svůj způsob života,“ potvrzuje mluvčí PMS Kristina Labohá.

Podle nejčerstvějších dat, která LN získaly od Vězeňské služby, představují recidivisté nejpočetnější skupinu vězňů. Z 21,5 tisíce lidí, kteří byli loni ve výkonu trestu v českých věznicích, mělo první trest jen 7,2 tisíce z nich.