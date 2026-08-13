Spor s Ruskem o nájem za pozemky. To se vám vrátí, budete platit, hrozí ČR advokát

Diplomatický servis podal žalobu poté, co vláda v květnu 2023 zrušila devět usnesení ze 70. a 80. let, kterými se svěřily tehdejšímu Sovětskému svazu pozemky do bezplatného užívání k diplomatickým účelům. Na pozemcích, u nichž český stát po Rusku požaduje nájemné, stojí například komplex bytových domů ve Schwaigerově ulici v Praze či budovy bývalých ruských generálních konzulátů v Karlových Varech a v Brně.
Podle právního zástupce ruského velvyslanectví Michala Pacovského nejde o soukromoprávní spor, ale spor dvou států, který by se měl řešit vzájemnými jednáními. Trvá na tom, že země užívá pozemky v souladu s platnými mezivládními dohodami. Rusko podle něj pozemky používá stejně jako české velvyslanectví na jeho území a jakékoli rozhodnutí soudu může mít podle advokáta reciproční dopady na českou stranu.
„Ať soud rozhodne jakkoliv – při vší úctě k soudu, kterého si celý život vážím – jde o záležitost mezi dvěma státy a vždy to bude recipročně. I když Ruská federace bude odsouzena, zaplatí žalovanou částku, Česká republika zaplatí tu stejnou částku, ne-li vyšší, protože objekty České republiky v Moskvě jsou na nejdražších místech. Moskvané tomu říkají ‚zlatá míle‘. V Moskvě nejsou dražší místa, než například na kterých stojí Český dům,“ prohlásil Pacovský.
Soudu právník také řekl, že část pozemků dostalo velvyslanectví do bezplatného užívání a podle legislativního vývoje později přešly do vlastnictví Ruské federace.
„Můj klient držel pozemky v dobré víře déle než deset let. Nemůže jít o bezdůvodné obohacení, protože existoval právní důvod, pro který je můj klient držel,“ prohlásil dále.
„Zcela mylný argument“
Podle zástupce Diplomatického servisu Petra Břízy ale jde o spor mezi dvěma právnickými osobami a ruské velvyslanectví s majetkem Česka hospodaří bez právního titulu. Pozemky, které jsou předmětem žaloby, podle něj do recipročního režimu nespadají. Problematika bezplatného užívání se podle zástupce servisu týká pouze malé části pozemků, navíc podle něj nejsou záznamy o tom, že by o převedení do svého vlastnictví Rusko požádalo.
„Pokud jde o argument, že se jedná o spor mezi dvěma státy, tak i kdybychom ho připustili, tak stejně zde se jedná o soukromoprávní vztah. Jak už tento soud z mého pohledu správně konstatoval ve svém rozhodnutí o zamítnutí námitky pravomoci, je to vztah mezi právnickými osobami ze soukromého práva tak, jak to předvídá paragraf 1 občanského zákoníku. Nejsou to žádné vrchnostenské vztahy, není to výkon veřejné moci. Je to soukromoprávní vztah, jde o užívání pozemků. I v něm samozřejmě mohou vystupovat státy, jako v tomto případě subjekty soukromého práva,“ namítl Bříza.
„Konečně pokud jde o argument vydržení, ten byl vyvrácen už tím, co říkal pan kolega, že se od roku 1997 ohledně nemovitostí vedlo expertní jednání, že tam byly sporné otázky. Absolutně nemohly být v dobré víře, když se o tom více jak 25 let kontinuálně jednalo. A navíc diplomatický servis – to bylo žalovanému také známo – měl právo hospodaření a Česká republika byla uvedena jako vlastník v katastru. Argument je z mého pohledu zcela mylný,“ prohlásil Bříza.
Poté, co vláda v roce 2023 usnesení o svěření pozemků Sovětskému svazu zrušila, řekl tehdejší ministr zahraničí Jan Lipavský (v té době Piráti, nyní poslanec za ODS), že Rusko v Česku vlastní 42 budov. Všechny kdysi označilo za objekty mise, tedy využívané k diplomatickým účelům. Ministerstvo podle Lipavského při revizi zjistilo, že desítky z nich k deklarovaným účelům neslouží.
Česká diplomacie proto Rusko vyzvala, aby způsob užívání upřesnilo. Upozornila ho také mimo jiné na to, že správa takových nemovitostí podléhá daňovým povinnostem. Rusko výzvy odmítlo, proto ho ministerstvo nótou informovalo, že Česko od daného termínu nemovitosti nesloužící k diplomatickým účelům za místnosti mise neuznává. Objekty bývalých konzulátů v Karlových Varech a v Brně pozbyly status konzulárních místností.