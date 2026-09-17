Tusk ve čtvrtek při projevu v Sejmu mezi ohroženými státy zmínil i Polsko. Pozdní podzim a zima budou podle něj nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině.
„Proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost,“ sdělil Babiš serveru TN.cz.
„Všechny dostupné informace průběžně vyhodnocujeme a sdílíme na národní i mezinárodní úrovni. Podrobnosti z pochopitelných důvodů uvádět nebudeme,“ dodal.
Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo v únoru 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí.
Dron s proudovým motorem se ve čtvrtek zřítil nebo byl sestřelen u Jahodynu na ukrajinské straně asi čtyři kilometry od hranic s Polskem. V neděli ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy. Na soupravu zaútočil pouhé dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.
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13. září 2026