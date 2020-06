Němci oživují Evropu, na co vsadí Česko? Vláda sbírá návrhy na motto předsednictví v Radě EU

Praha Česko hledá motto svého předsednictví v Radě EU, které přebírá v druhé polovině roku 2022. V čele sedmadvacítky stane podruhé. Při premiéře v roce 2009 se zdobilo heslem „Evropa bez bariér“. Na to v současné koronavirové době plné různých omezení může zapomenout. Do procesu tvorby nového motta se nyní můžete zapojit každý, stačí poslat svůj návrh na Úřad vlády.

Náměty se tam sbírají do konce června. „Je to opravdu velmi neformální soutěž, jejím cílem je, aby se co nejvíce lidí aktivně zapojilo,“ řekla serveru Lidovky.cz státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Vláda chce podle ní využít kreativity a nápadů veřejnosti a současně popularizovat téma blížícího se předsednictví. „Komunikaci předsednictví bude koordinovat právě Úřad vlády, jehož pracovníci rovněž posoudí obdržené návrhy,“ dodala. Se samotným výběrem motta nebudou spojeny žádné náklady, „výherce“ tak nemůže čekat na materiální odměnu. Musí si tedy vystačit s vědomím, že jeho slova obléknou Česko na půlroční prestižní funkci.

Předsedající stát na šest měsíců do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Česko bude řídit zasedání na všech úrovních Rady, bude vystupovat jako nestranný mediátor, který bude usilovat o nalezení řešení přijatelných a přínosných pro všechny občany EU. V neposlední řadě také získá příležitost k prosazování svých zájmů v Unii.

A k tomu by i mělo být řádně vizuálně vybaveno. Vhodné motto totiž jasně napoví, co vidí předsednická země jako evropskou prioritu. Zatím poslední české motto z roku 2009 „Evropa bez bariér“ vyjadřovalo tehdejší vůli k odstraňování zbývajících překážek mezi členskými státy EU, zejména v oblasti vnitřního trhu – volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu, včetně komplikovaných právních předpisů EU i členských států. Motto zároveň poukazovalo na otevřenost Evropy navenek, vůči celému světu.



Momentálně končící chorvatské předsednictví zase hlásalo „Silná Evropa ve světě výzev“. Záhřeb tím původně reflektoval čtyři hlavní priority: Evropa, která rozvíjí, Evropa, která spojuje, Evropa, která chrání a vlivná Evropa. 1. ledna, kdy motto vstoupilo v platnost, nemohli Chorvaté tušit, před jakou výzvou bude nyní Evropa v souvislosti s pandemií stát.

To Německo, která unijní žezlo přebírá příští středu, vstupuje s mottem „Společně k oživení Evropy“ (“Together for Europe’s recovery“). Cíl je jasný: uhasit následky koronavirového běsnění a nemocnou Evropu vyléčit.

České priority se budou ještě ladit

„Předsednictví bude jasně dominovat téma boje s pandemií a její následky,“ řekla německá kancléřka Angela Merkelová. „Dokud nebude existovat vakcína, virus bude i nadále ovlivňovat život v Evropě,“ dodala s tím, že Německo bude podporovat i myšlenku fungující evropské zdravotní péče pro všechny členské státy.

České priority se budou v nadcházejících měsících ještě řádně ladit, přesto už dnes je jisté, že vsadí na rozvoj vnitřního trhu, na zajištění bezpečnosti Evropy či na digitalizaci a rozvoj moderních technologií. „Pokud bychom měli jmenovat jednu věc, ze které Česká republika členstvím v Evropské unii nejvíc profituje, tak je to vnitřní trh,“ zdůraznila Hrdinková. Dalšími prioritními okruhy budou udržitelnost a sociální soudržnost. První oficiální verzi materiálu pojednávajícího o českých prioritách by vláda měla představit na počátku příštího roku.

Česko bude předsedat EU ve druhé polovině roku 2022, před ním bude v čele EU stát Francie a po něm Švédsko. Hrdinková uvedla, že zástupci této trojice zemí vedou zhruba půl roku neformální konzultace o sladění předsednických priorit. Na konečnou dohodu je ale zatím podle ní příliš brzy.