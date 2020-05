Česko ve spolku ‚nadějných‘. Cílem osmi vybraných států z celého světa je zmírnění dopadů pandemie

PRAHA Když se rakouský kancléř Sebastian Kurz rozhodoval, koho ve čtvrtek přizve ke svému virtuálnímu poradnímu stolu, volba padla i na jeho severního souseda. Česko si vybral a ocenil za to, že dokázalo zamezit nekontrolovanému šíření koronaviru na svém území, a díky tomu může spolu s hrstkou dalších států, které si říkají „early opening countries“, postupně rozvolňovat všechna zavedená protivirová opatření.

„Spolek nadějných“ se kromě Prahy a Vídně otevřel ještě Řecku, Dánsku, Norsku, Izraeli, Austrálii a Novému Zélandu. Pozvánku ke čtvrteční debatě dostal i Singapur. Cíl uskupení, jehož společným znakem je úspěšné tažení proti šíření koronavirové pandemie, je jednoznačný: vzájemně využít zkušeností a spolupracovat tam, kde to dává smysl.



„Pokud vím, tak některé státy, které mají skvělé výsledky, už mezi sebou otvírají hranice, například Nový Zéland a Austrálie,“ řekl pro Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO), který se ve čtvrtek se svými sedmi kolegy virtuálně sejde už podruhé. „Celkově je dobře, že tato iniciativa vznikla. Když rozvolňujeme v Česku omezení, nese to s sebou i určitá rizika, a je zapotřebí pečlivě zkoumat informace o tom, jak jim předejít,“ doplnil. Výhodou je podle něho i geografická rozmanitost členů. „Každá země má s bojem proti viru jiné zkušenosti, dané geografickou polohou, státním zřízením, zdravotním systémem i právním řádem,“ dodal.

Kromě videoporad premiérů vzniklo i několik pracovních skupin ke klíčovým tématům, jako jsou obchod, průmysl, vědecká spolupráce, turismus, školství, dopady na obyvatele z pohledu psychologického i sociologického. Každý stát se pak přihlásil k tomu, co je mu nejbližší; Izrael i Rakousko volí vědeckou spolupráci, Řecko turismus, Dánsko školství. „Nám je nejblíže téma obchodu a průmyslu,“ zdůraznil Babiš.

Sázka na vědce

Prozatím nejdál došly porady ve vědecké oblasti. V úterý se uskutečnilo první setkání expertů, na němž si výzkumníci vyměňovali zkušenosti o tom, co dělají, co jim chybí, a jak by si mohli vzájemně pomoci. Česko v této sféře nestojí stranou. „Máme dlouholetou historii, co se týče vývoje vakcín, léčivých látek a léčebných postupů. Disponujeme celou řadou pracovišť s velkým potenciálem zapojit se do vývoje společného řešení. Naši vědci jsou tradičně součástí nejlepších mezinárodních týmů a mají na to, aby i takové týmy sami vedli,“ upozornil šéf českého kabinetu. „Udělám vše pro to, aby při vývoji měli ty nejlepší podmínky,“ uvedl a připomněl, že akademická sféra významně přispěla k boji proti koronaviru. Příkladem je projekt respirátorů vyráběných na 3D tiskárnách od ČVUT.

Společným jmenovatelem celého uskupení je důraz na soběstačnost. Všichni z „ligy úspěšných“ se shodují na tom, že nechtějí být závislí na třetích státech zejména v dovozu léků a zdravotnických prostředků. Právě proto jsou členy i pro Evropu natolik vzdálení Australané či Novozélanďané. Byť je ně logisticky výhodné zajet do pro ně nedaleké Číny a léky či ochranné pomůcky tam koupit, na druhou stranu to pro ně není strategicky výhodné. Vymezení se proti čínské dominanci sice ve skupině silně rezonuje, není to však úplně primární cíl. „Spíš je to o tom spojit státy, které mají nějakou schopnost se v mimořádném stavu zorganizovat a potom se rychle vrátit do normálu,“ řekl pro Lidovky.cz dobře informovaný zdroj.

Otevírání „skupiny osmi nadějných“ i jiným státům nyní není na pořadu dne. To ostatně naznačil i premiér Babiš. „Zatím jsme to neřešili, ale má své výhody, že je skupina menší. Všichni mluví k věci a debata je velmi konkrétní,“ uvedl. Cílem je podle něj vnímat vývoj v první skupině států a usnadnit jejich spolupráci. „Nelze však vyloučit, že s postupem času nedojde k rozšíření. Tentokrát s námi třeba bude i premiér Singapuru, který může přispět velmi zajímavými zkušenostmi s druhou vlnou, a to nás bude hodně zajímat,“ doplnil český ministerský předseda.