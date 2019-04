Česko se loučí s exšéfem rozvědky Schwarzem, fandou do hokeje i klidnou silou

PRAHA V pondělí zemřel bývalý šéf civilní rozvědky Ivo Schwarz (54). Byl druhým nejdéle sloužícím ředitelem tajné služby v Česku. Poslední rozloučení je veřejné a proběhne v pátek ve 12.30 v Plzni.

„Co se řeklo, to platilo. Vše řešil v klidu a bez zbytečného stresu,“ vzpomíná na spolupráci s Ivem Schwarzem, který v letech 2007 až 2014 vedl Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), jeden z jeho zpravodajských kolegů Rostislav Pilc, někdejší šéf vojenské rozvědky. Zprávu o úmrtí Schwarze, jenž dle informací LN podlehl po dlouhém boji těžké nemoci, oznámil v pondělí v noci ministr vnitra Jan Hamáček.

„Letěli jsme spolu do Afghánistánu. Spolupracovali jsme na případu, který se týkal dvojice českých dívek unesených v Pákistánu,“ líčí Pilc. Právě Schwarz stál na počátku příběhu, který skončil – už po jeho odchodu z civilní rozvědky – úspěšným návratem obou Češek; na svobodu se dostaly až díky úsilí českých zpravodajců. „Ivo Schwarz jako dlouholetý ředitel ÚZSI vydobyl pro tuto zpravodajskou službu obrovský respekt u našich zahraničních partnerů,“ ocenil Hamáček nejdéle sloužícího šéfa civilní rozvědky.

Izrael v srdci

Kromě trochu „bondovského“ životopisu měl Schwarz ještě jednu kariéru: stal se kariérním diplomatem. V letech 2014–2018 reprezentoval Česko coby velvyslanec v Izraeli. K židovskému státu i víře jeho obyvatel měl dle svých kolegů vždy blízko, cesta do Jeruzaléma byla jeho velkým přáním. „Byl skvělej. Spoustu jsme spolu zažili a často se od srdce zasmáli. Spojoval nás i hluboký vztah k Izraeli,“ řekl o Schwarzovi jeho předchůdce na ambasádě v Tel Avivu Tomáš Pojar. S úctou na Schwarze vzpomíná i někdejší velvyslanec v USA Alexandr Vondra: „Byl to statečný muž, do posledního dechu bojoval jak s nepřáteli našeho státu v zahraničí, tak se zákeřnou nemocí ve vlastním těle,“ napsal LN.

Schwarz v ÚZSI strávil patnáct let. Do služby přešel od cizinecké policie. „Ivoše jsem měl rád, ostatně do služby jsem ho přijímal. Jako šéf odboru zahraničních vztahů byl perfektní. Jako náměstek pro logistiku byl taky dobrý,“ vzpomíná Schwarzův předchůdce v čele rozvědky Karel Randák. Sedmiletou éru, kdy Schwarz po jmenování vládou Mirka Topolánka ÚZSI vedl, komentovat nechtěl. V období „pod Randákem“ měl na starosti logistiku, tedy oblast, jež se netýká řízení utajených operací v cizině.

„Uměl výborně německy. Byl taky sportovec, hrál hokej, dokonce jako juniorský reprezentant,“ upozornil LN Randák. Schwarzovým nejoblíbenějším hokejovým klubem byla Škoda Plzeň, sám pocházel z Rokycan na Plzeňsku.

Ještě před odchodem do civilu Schwarze v roce 2013 povýšil prezident Miloš Zeman do hodnosti generála. „Souputníkem“ Schwarze, který vystudoval ekonomiku na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, byl v ÚZSI Miroslav Toman, jeho náměstek. I on skončil v diplomacii. Ještě před svým odchodem z ÚZSI se Schwarz snažil, aby ho ve funkci vystřídal právě Toman, to však nevyšlo. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky a zejména ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) měl o personálním obsazení v čele rozvědky vlastní představu, a tak se z obou jejích dosavadních šéfů stali kariérní diplomaté. A na jejich místa přišla nová „garda“. Ředitelem ÚZSI se stal Jiří Šašek a nejdůležitějším náměstkem byl jmenován expolicista protimafiánského útvaru Zdeněk Blahut.

Složité období

Dělo se tak v komplikované době, kdy rozvědka čelila poměrně masivnímu skandálu s nehospodárným nakládáním s majetkem. ÚZSI za podivných okolností koupil několik nemovitostí v Praze a nechal je nákladně zrekonstruovat. Později však u části objektů coby sídla rozvědky došlo k prozrazení, služba je narychlo a údajně velmi nevýhodně prodala. Ztráty se podle někdejších příslušníků vyšplhaly přes sto milionů korun.

Ostatně ekonomické machinace, které jdou údajně do stovek milionů korun a zaměstnávají detektivy, provázejí ÚZSI i dnes. Pod dozorem pražského státního zastupitelství se prověřuje i Šaškovo období. Loni kvůli tomu tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar podal trestní oznámení na neznámého pachatele, Šaška postavil mimo službu.