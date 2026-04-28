Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině

  16:35aktualizováno  16:40
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině.
foto: Reuters

Ministr vyjádřil České republice vděčnost a doufá, že další zodpovědné státy budou následovat, než výbor Rady Evropy bude v polovině května v Kišiněvě o dohodě hlasovat. „Ti, kdo rozpoutali válku proti naší zemi a nadále ji vedou, musí vědět, že spravedlnost za zločin agrese proti Ukrajině je neodvratná,“ napsal Sybiha na X.

Záměr vytvořit zvláštní tribunál, který by soudil ruské vedení za zločin agrese proti Ukrajině po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa, loni v létě ohlásila Rada Evropy. Letos v lednu EU poskytla prvních deset milionů eur na fungování tohoto tribunálu, který podle médií plánuje pohnat k odpovědnosti přinejmenším dvě desítky lidí.

Netekla voda, nejelo metro, žádná elektřina. Ukrajinu postihl masivní blackout. Na snímku lidé v Kyjevě. (31. ledna 2026)
Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla dříve v prohlášení Rada Evropy. Zvláštní tribunál tuto mezeru podle ní zaplní.

Válka na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko vpádem vojsk, si podle různých odhadů vyžádala statisíce životů. Ruští vojáci se v ní podle Kyjeva a Západu dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na ruského prezidenta Vladiira Putina v roce 2023 ICC vydal zatykač kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

