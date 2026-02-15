Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se zastal ministra zahraničí Petra Macinky po jeho rozepři se spolu diskutujícími na Mnichovské bezpečností konferenci. Šéf SPD v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News prohlásil, že Evropská unie jednotlivým státům vnucuje „diktát“. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) reagoval, že by čeští politici měli přestat „fňukat a kňučet“ a místo toho začít o problémech věcně diskutovat.
„Je jasné, že Evropská unie má demokratický deficit,“ uvedl Okamura. „Přestože se změnila politická reprezentace a chceme výrazně zpřísnit podmínky pro pobyt cizinců, tak se musíme podřizovat evropskému diktátu,“ dodal.

Reprezentace Macinky proto byla dle Okamury v pořádku a její forma byla kultivovaná. „Měl skutečně kritický postoj k liberální demokracii. Je dobře, že se ta debata obsahově otevřela,“ doplnil.

Okamura jako hlavní problematiku uvedl malý vliv ČR na volbu jednoho eurokomisaře z celkových 27. V EU to podle předsedy Senátu skřípá a její vedení není schopno naplnit potřeby jednotlivých států. Snahy Evropské unie poté přirovnal k Napoleonovi, východnímu bloku a Římské říši.

Vystrčil na to konto prohlásil, že bychom se neměli soustředit pouze na kritiku EU. „Neměli bychom pouze fňukat a kňučet, ale uvědomit si, že jsme členskou zemí EU. Měli bychom se snažit spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy,“ řekl.

Jako příklad uvedl polského ministra zahraničí Radosław Sikorského, se kterým se Macinka v Mnichově neshodl při debatě o demokratičnosti Evropské unie. „Volba eurokomisařů skrze grilování v Evropském parlamentu skutečně není ideální stav, ale měli bychom se snažit věci posouvat dopředu, a ne fňukat a kňučet,“ zopakoval Vystrčil.

Řeč došla i na to, že se Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci nesetkal s prezidentem Petrem Pavlem.

„Ani se mi nechce moc komentovat, když se ministr zahraničí s prezidentem nepotkají na takto významné akci. Nepřijde mi to správné a není to dobrý signál. Na druhou stranu nejsme středobodem a je otázka, zda si toho někdo všimne,“ reagoval Vystrčil na otázku, zda je takováto prezentace vůči světové politické scéně správná.

V pořadu přitom bylo oznámeno, že prezident Petr Pavel chce v první polovině března navštívit Sněmovnu. O setkání požádal předsedu Sněmovny Tomia Okamuru.

Okamura v debatě mimo jiné prohlásil, že předseda Senátu Vystrčil lže, kudy chodí, proti čemuž se bývalý místopředseda ODS rázně ohradil. „Takovéto chování si vyprošuji a nechte si ho do Poslanecké sněmovny na svoji pozici předsedy,“ reagoval Vystrčil.

Výdaje na obranu

Tématem se stal i nákup stíhacích letounů F-35, v němž hodlá premiér Andrej Babiš (ANO) i nadále pokračovat. Okamura však zakázku označil za předraženou i neúnosnou a zdůraznil, že na ni Česká republika nemá dostatek prostředků. „Jsem pro revizi této zakázky, ale o tom musí rozhodnout vláda,“ vysvětlil.

Zároveň přiznal, že podobných zakázek existuje více, a ostře se opřel do předchozí vlády, kvůli jejímuž dřívějšímu hospodaření se podle jeho slov současná armáda potýká s vážnými problémy.

Miloš Vystrčil v reakci citoval ministra obrany Jaromíra Zůny (nestr. za SPD): „Je důležité, aby trend růstu výdajů na obranu byl zachován.“ Tento výrok označil za správný. Okamurova vyjádření zkritizoval jako špatné a přiřadil jej k manipulativním polopravdám.

