Česko se podřizuje diktátu EU, řekl Okamura. Přestaňme fňukat, opáčil Vystrčil

„Je jasné, že Evropská unie má demokratický deficit,“ uvedl Okamura. „Přestože se změnila politická reprezentace a chceme výrazně zpřísnit podmínky pro pobyt cizinců, tak se musíme podřizovat evropskému diktátu,“ dodal.
Reprezentace Macinky proto byla dle Okamury v pořádku a její forma byla kultivovaná. „Měl skutečně kritický postoj k liberální demokracii. Je dobře, že se ta debata obsahově otevřela,“ doplnil.
Okamura jako hlavní problematiku uvedl malý vliv ČR na volbu jednoho eurokomisaře z celkových 27. V EU to podle předsedy Senátu skřípá a její vedení není schopno naplnit potřeby jednotlivých států. Snahy Evropské unie poté přirovnal k Napoleonovi, východnímu bloku a Římské říši.
Vystrčil na to konto prohlásil, že bychom se neměli soustředit pouze na kritiku EU. „Neměli bychom pouze fňukat a kňučet, ale uvědomit si, že jsme členskou zemí EU. Měli bychom se snažit spolupracovat s našimi nejbližšími sousedy,“ řekl.
Jako příklad uvedl polského ministra zahraničí Radosław Sikorského, se kterým se Macinka v Mnichově neshodl při debatě o demokratičnosti Evropské unie. „Volba eurokomisařů skrze grilování v Evropském parlamentu skutečně není ideální stav, ale měli bychom se snažit věci posouvat dopředu, a ne fňukat a kňučet,“ zopakoval Vystrčil.
Řeč došla i na to, že se Petr Macinka na Mnichovské bezpečnostní konferenci nesetkal s prezidentem Petrem Pavlem.
„Ani se mi nechce moc komentovat, když se ministr zahraničí s prezidentem nepotkají na takto významné akci. Nepřijde mi to správné a není to dobrý signál. Na druhou stranu nejsme středobodem a je otázka, zda si toho někdo všimne,“ reagoval Vystrčil na otázku, zda je takováto prezentace vůči světové politické scéně správná.
V pořadu přitom bylo oznámeno, že prezident Petr Pavel chce v první polovině března navštívit Sněmovnu. O setkání požádal předsedu Sněmovny Tomia Okamuru.
Okamura v debatě mimo jiné prohlásil, že předseda Senátu Vystrčil lže, kudy chodí, proti čemuž se bývalý místopředseda ODS rázně ohradil. „Takovéto chování si vyprošuji a nechte si ho do Poslanecké sněmovny na svoji pozici předsedy,“ reagoval Vystrčil.
Výdaje na obranu
Tématem se stal i nákup stíhacích letounů F-35, v němž hodlá premiér Andrej Babiš (ANO) i nadále pokračovat. Okamura však zakázku označil za předraženou i neúnosnou a zdůraznil, že na ni Česká republika nemá dostatek prostředků. „Jsem pro revizi této zakázky, ale o tom musí rozhodnout vláda,“ vysvětlil.
Zároveň přiznal, že podobných zakázek existuje více, a ostře se opřel do předchozí vlády, kvůli jejímuž dřívějšímu hospodaření se podle jeho slov současná armáda potýká s vážnými problémy.
Miloš Vystrčil v reakci citoval ministra obrany Jaromíra Zůny (nestr. za SPD): „Je důležité, aby trend růstu výdajů na obranu byl zachován.“ Tento výrok označil za správný. Okamurova vyjádření zkritizoval jako špatné a přiřadil jej k manipulativním polopravdám.