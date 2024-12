Je tu poslední den roku, centrem oslav silvestra bude tradičně Praha

Na řadě míst republiky se konají silvestrovské běhy, turistické výstupy či srazy otužilců. Tisíce lidí z Česka a Slovenska se po poledni tradičně sejdou na hraniční hoře Velká Javořina v Bílých Karpatech, další zamíří na Javořici, nejvyšší vrch Českomoravské vrchoviny.

Divadla nabízejí převážně odlehčené komedie, otevřené jsou také některé hrady, zámky a další památky, konají se koncerty. Věřící se scházejí v kostelech, v některých z nich se slouží mše spojené s poděkováním za uplynulý rok. Na mnoha místech zakončí silvestrovské oslavy ohňostroje, některá města je přesunula až na Nový rok, nebo místo nich organizuje videomappingy, hudební či laserové show.

Každoročně desetitisíce lidí, z velké části zahraničních turistů, slaví poslední den roku v centru Prahy. Magistrát opakovaně upozorňuje na to, že vyhláška v hlavním městě zakazuje užívání pyrotechniky na určitých místech, a to včetně historického centra, v okolí nemocnic, domovů pro seniory či postižené, podél Vltavy či v parcích. Kvůli oslavám budou platit některá omezení, auta se nedostanou na Václavské náměstí, do okolí Staroměstského náměstí, na Smetanovo nábřeží či do Křížovnické ulice.

Pro pražské záchranáře půjde o jednu z nejnáročnějších služeb v roce. „Plánujeme umístit náš speciální modul Golem ale tentokrát ne na Václavské náměstí, kvůli probíhající rekonstrukci, ale na Staroměstské náměstí. Tam bude umístěn spolu se zdravotníky i lékařem. Posílené bude také naše operační středisko,“ uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová na Instagramu. Do půlnoci záchranka očekává standardní službu, počet výjezdů a volání na tísňovou linku roste po půlnoci.

Restaurace lákají na silvestrovská menu, organizátoři trhů na Staroměstském náměstí připravili hudební program, který začne v 16:45 a potrvá do půlnoci.

Na Nový rok magistrát opět nebude pořádat ohňostroj ani takzvaný videomapping, tedy světelné promítání na budovy. Namísto toho budou moci lidé 1. ledna využít možnosti navštívit za nižší cenu botanickou zahradu, Muzeum MHD ve Střešovicích, Galerii hlavního města Prahy, Prašnou bránu, Štefánikovu hvězdárnu nebo Hvězdárnu Ďáblice. V zoologické zahradě v Troji platí zvýhodněné vstupné sto korun už od 23. prosince do 3. ledna.

Na silvestrovskou noc se chystají v celé zemi záchranáři a hasiči, na pořádek budou dohlížet policisté a městští strážníci. Každoročně i přes varování odborníků způsobí zábavní pyrotechnika mnoho požárů. Neodborné zacházení s ní zaviní také těžká a devastující poranění.