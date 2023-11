Černé pondělí: učitelé chystají na konec listopadu stávku. Proplatí někdo hlídání dětí?

Vládní škrty, které učitele do stávky vehnaly, si tak odskáčou právě rodiče. „Musím si vzít den volna, který mi jako podnikatelce nikdo neproplatí,“ řekla serveru Lidovky.cz jednatřicetiletá kadeřnice Ivana. Školka, do níž chodí její čtyřletá dcera Emma, se patrně ke stávce připojí. „Navíc je to v pondělí, kdy mám tradičně nejvíc zákaznic,“ zdůraznila.

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové šlo při rozhodování o termínu stávky především o datum, rozhodně ne o to, že by si učitelé chtěli volným dnem prodloužit víkend. „Šlo nám hlavně o symboliku a odkaz na minulost. Přesně 27. listopadu 1989 se konala generální stávka,“ zdůraznila pro Lidovky.cz Seidlová.