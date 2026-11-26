„Očekávané pásmo sněžení už se od jihu přibližuje,“ informovali meteorologové ráno po půl osmé. „Kromě jihu Moravy se sněžení objevuje také na jihu a jihozápadě Čech, i když na radaru tyto srážky viditelné nejsou.“
„Stále platí, že se dnes sněžení rozšíří od jihu postupně na většinu území a hlavně během odpoledních a večerních hodin může být v jihovýchodní polovině území přechodně intenzivní. Sněhová pokrývka se bude postupně vytvářet na většině území kromě severozápadu Čech, kam dorazí jen slabší sněžení až později večer,“ dodali.
Očekávají se komplikace v dopravě. Jihočeští hasiči už ráno informovali, že zasahovali u šesti dopravních nehod na Budějovicku a Písecku. Nabádají k opatrnosti.
Silničáři v Jihočeském kraji nasadili veškerou dostupnou techniku a vozovky ošetřují solí. Kvůli mrznoucímu mrholení však povrch silnic opakovaně namrzá. Řidiči proto podle nich musí počítat s kluzkými vozovkami a přizpůsobit tomu jízdu. Hlavní tahy ovšem zůstávají průjezdné.
Mrholení by se mělo během dne změnit ve sněžení. Nejintenzivnější má být podle Evy Holubové z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu na jihovýchodě kraje, kde může odpoledne napadnout až 20 centimetrů sněhu.
Sníh už během noci napadl také na Třebíčsku, nejvíce v okolí Moravských Budějovic. Silnice jsou podle krajských silničářů ošetřené a sjízdné bez omezení, včetně hlavního tahu z Moravských Budějovic do Jihlavy.
Na jihu Čech se podle expertů vyskytuje také slabší mrznoucí mrholení. „Pozor hlavně na Českokrumlovsku a v Pošumaví v pásu od Klatov až po Prachatice a v Novohradských horách na velmi kluzké silnice vlivem slabé ledovky,“ napsali meteorologové.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Ve Zlínském kraji jsou většinou silnice holé, suché a sjízdné bez výraznějších komplikací. Opatrnost je ale namístě na Vsetínsku, kde mohou v lesních úsecích namrzat vlhké a mokré vozovky nižších tříd, a na Uherskohradišťsku, kde se místy na silnicích drží sníh.
Během dne se má sněžení rozšířit na celý kraj. Napadnout může až deset centimetrů, ojediněle až 15 centimetrů, především ve vyšších polohách na jihu a východě regionu. Tvořit se mohou také sněhové jazyky.
V Krkonoších a v Orlických horách pak na nesolených silnicích leží uježděný a místy zledovatělý sníh. Odpoledne by v kraji mělo sněžit. Hlavní silniční tahy včetně dálnic D11 a D35 v Královéhradeckém kraji byly ráno většinou suché a sjízdné bez omezení.
Do mrazivého rána se ve čtvrtek probudil také Liberecký kraj. Na rašeliništi u Jizerky v Jizerských horách klesly v noci teploty dokonce pod minus 13 stupňů. Hlavní tahy v kraji mohou namrzat, silničáři tak i zde vyzývají k zvýšené opatrnosti.
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před vydatným sněžením pro části Moravy a Čech. Druhý stupeň z tříbodové škály platí pro převážnou část Jihomoravského kraje a pro jižní oblasti Vysočiny a Zlínského kraje. Nižší stupeň výstrahy pak meteorologové vydali pro celé východní Čechy a Moravu, pro jižní Čechy a část Středočeského a Královéhradeckého kraje.