Česko stáhne své vojáky z Afghánistánu, potvrdil Metnar. Na misi zemřelo celkem 14 Čechů

Praha Česká republika respektuje dohodu ministrů obrany a zahraničí NATO o odchodu vojáků z Afghánistánu a je připravena své vojáky stáhnout. Po středečním mimořádném videokonferenčním jednání se spojenci to uvedl český ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Uvedl to Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstva obrany. Stahování by mělo začít 1. května, bude trvat několik měsíců, oznámil ve středu americký prezident Joe Biden.

Česká armáda může mít v současné době v Afghánistánu podle schváleného mandátu až 205 vojáků. Od roku 2002 se jich v zemi vystřídalo několik tisíc. Na misi zemřelo 14 českých vojáků.

„Vždy jsme říkali, že samostatně nebudeme podnikat žádné kroky a otázku afghánské mise musíme vyřešit kolektivně. Dohodu respektujeme a jsme připraveni stáhnout i české vojáky,“ uvedl Metnar. „Se spojenci budeme koordinovat naši další pomoc Afghánistánu a jsme nadále připraveni společně bojovat proti terorismu,“ dodal.

Podle Fajnora dohoda o stažení neznamená konec podpory afghánského mírového procesu, ale „začátek nového vztahu NATO k jeho účastníkům“. „Severoatlantická aliance bude nadále podporovat snahu o dosažení stability v Afghánistánu politickou cestou. Důležitým krokem by v tomto ohledu měla být Istanbulská konference,“ dodal.

Odchod amerických vojsk z Afghánistánu byl původně plánován na květen. Biden ve středu řekl, že Spojené státy začnou společně se svými spojenci stahovat vojáky z Afghánistánu od 1. května. Ze země pak definitivně odejdou do 11. září, tedy do 20. výročí teroristických útoků na New York a Washington, kvůli nimž invazi původně zahájily.

V Afghánistánu sloužili čeští vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického nebo rekonstrukčního týmu Lógar. Dlouholetá alianční mise ISAF (Mezinárodních sil pro podporu bezpečnosti) se v Afghánistánu uzavřela koncem roku 2014, od té doby v zemi pokračuje nová výcviková mise Resolute Support (Rozhodná podpora).