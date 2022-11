České F-35 by dnes neměly kde přistát. Potřebujeme základnu certifikovanou Spojenými státy, říká vyjednavačka

Lidovky.cz: V říjnu jste navštívila USA, kde jste jednala o nákupu F-35. Proč vlastně vznikl vyjednávací tým na úrovni náměstků?

Tato zakázka se liší od stávajících nákupů. Nebavíme se totiž o pořízení letounu, ale o ohromné schopnosti. Musíte se zaobírat výcvikem, přípravou personálu, průmyslovou spoluprací či výstavbou nemovité infrastruktury. Sami Američané říkají, že F-35 je projekt, který z hlediska komplexnosti nemá obdoby.

Náš vyjednávací tým vznikl, abychom donesli vládě zásadní informace, dle kterých by mohla rozhodnout, zda do pořízení F-35 jít, nebo ne. Důvod, proč jsme jeli na úrovni náměstků i do USA, byl ten, že jsme chtěli, aby americká vláda pochopila, že tento projekt má politický a finanční přesah.

Lidovky.cz: Kdy by měly přistát první F-35 v Česku?

Rámcový odhad, který jsme sdělovali vládě USA, je, že první letouny by mohly být k dispozici v USA v roce 2029 a v ČR v roce 2030. Lockheed Martin je ovšem schopný dodat první F-35 dříve, než budeme mít nachystanou pozemní infrastrukturu.