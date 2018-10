‚Krajně pobuřující.’ Česko stojí za unijním prohlášením EU k Chášukdžího smrti

PRAHA Česká diplomacie věnuje soustředěnou pozornost odhalením v případu vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na twitteru uvedl, že Evropská unie musí reagovat jasně a jedním hlasem. Mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová sdělila, že platí prohlášení unijních zemí, které resort sdílí.

Petříček v sobotu na twitteru uvedl, že diplomacie věnuje odhalením v Chášukdžího případu soustředěnou pozornost. „Na toto musí EU reagovat jasně a jedním hlasem. Plně podporujeme společné prohlášení osmadvaceti členských států,“ uvedl čerstvě jmenovaný ministr.



Šéfka unijní diplomacie Federica Mogheriniová označila Chášukdžího smrt za „krajně pobuřující“. Evropská unie podle ní „trvá na zevrubném, důvěryhodném a transparentním vyšetřování, které odhalí všechny okolnosti novinářovy smrti. EU žádá, aby se pachatelé ze svého činu plně zodpovídali“.



Německá kancléřka Angela Merkelová v neděli ohlásila, že Berlín zastavuje zbrojní vývoz do Saúdské Arábie, dokud nebude případ vyjasněn. Ministr hospodářství Peter Altmaier uvedl, že i další členské státy Evropské unie by měly kvůli vraždě Chášukdžího pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie.

Z výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v Česku, kterou každoročně vypracovává ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplývá, že uskutečněný vývoz vojenského materiálu z Česka do Saúdské Arábie činil v loňském roce asi 28,3 milionu eur (asi 732,3 milionu korun), meziroční nárůst byl zhruba dvojnásobný.

Jamal Chášukdží na archivním snímku.

V Rijádu v úterý začne investiční fórum, které se mnoho jednotlivců a organizací kvůli Chášukdžímu rozhodlo bojkotovat. Podle agentury Reuters se snaží němečtí politici přimět k bojkotu i generálního ředitele firmy Siemens Joea Kaesera. Ministerstvo průmyslu a obchodu i Svaz průmyslu a dopravy sdělily, že se nikdo z České republiky na fórum nechystá ani nechystal.



Rijád v sobotu s dvoutýdenním zpožděním přiznal, že Chášukdží byl na saúdském konzulátu v tureckém Istanbulu zabit po hádce se skupinou lidí, s nimiž se sešel. Tělo mrtvého prý převzal anonymní „spolupracovník“.

Chášakdží, který se netajil kritikou saúdské monarchie, byl nezvěstný od 2. října. Toho dne vstoupil do budovy konzulátu, aby získal dokumenty kvůli plánovanému sňatku. Ankara postupně předkládala důkazy pro své tvrzení, že novinář byl na konzulátu zavražděn, kvůli nimž byl Rijád pod stále silnějším mezinárodním tlakem.