V podpoře Ukrajiny je v EU jednota, líčí diplomatka Látal Znamenáčková. Většinové hlasování nepodporuje

Rozhovor

Dosažení kompromisu o protiruských sankcích sice Unii trvalo dlouho, protože bylo potřeba jednomyslnosti, ale povedlo se. Není důvod, proč zavádět většinové hlasování, to by se České republice nelíbilo, říká Jitka Látal Znamenáčková, která se jako zástupkyně Česka na dojednávání protiruských sankcí podílela. Podle ní unijní podpora Ukrajiny bude pokračovat a EU si na to bude půjčovat na finančních trzích.