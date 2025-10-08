Portál připomněl, že modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků ve srovnání se západními. Ke klíčovým zdokonalením české modernizace patří moderní systém řízení palby, díky kterému je tank s to vést přesnou palbu jak z místa, tak za pohybu do vzdálenosti až dvou kilometrů.
Silný motor o 1 000 koních je s to posádka vyměnit za méně než půl hodiny a tank má také pancíř vylepšený o dynamickou ochranu, a to spolu se systémem varování před laserovým ozářením.
„I ruští vojenští experti přiznávají, že T-72M4CZ představuje jednu z nejpovedenějších úprav T-72. Svou úrovní se blíží ruským tankům T-72B3M z roku 2014 a dokonce T-90M z roku 2018. Především český tank disponuje moderním zaměřovacím systémem, zatímco na mnoha ruských tancích dodnes používají primitivní optické přístroje s dosahem nejvýše 500 metrů,“ píše RBK-Ukrajina.
Expert Andrij Charuk zdůraznil, že získání těchto tanků by ukrajinské armádě umožnilo posílit své obrněné jednotky o moderní stroje, které nijak nezaostávají za nepřátelskou technikou. „Český tank je svými možnostmi na úrovni T-72B3M a v některých parametrech jej dokonce překonává,“ prohlásil.
Portál připomněl, že v české výzbroji zůstalo jen okolo 30 kusů T-72M4CZ, které mohou být v nejbližší době – po příslušném rozhodnutí české vlády – předány Ukrajině, protože je nahradily německé tanky Leopard 2A4.
„Pokud Česko přijme kladné rozhodnutí v tomto směru, bude to důležitý krok k posílení obrněných sil Ukrajiny a ještě jeden příklad strategické podpory spojenců v Evropě,“ zdůraznil RBK-Ukrajina.