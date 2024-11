Tisíc dní války. Česko poslalo Ukrajině vojenský materiál za 7,3 miliardy

O zaslaném materiálu informoval Karel Čapek z odboru komunikace ministerstva obrany. Vojenský materiál poslaný na Ukrajinu schvaluje česká vláda postupně v utajeném režimu, naposledy seznam darované pomoci odtajnila v červenci.

Tehdy celková pomoc od začátku války dosahovala 6,75 miliardy korun, mezi dary bylo osm kusů letecké techniky, 62 tanků, 131 bojových vozidel pěchoty, 26 průzkumných chemických vozidel nebo 16 kompletních speciálních vozidel protivzdušné obrany.

Česko také spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem na muniční iniciativě, která získává pro Ukrajinu dělostřeleckou munici v zemích i mimo Evropskou unii. Premiér Petr Fiala (ODS) v říjnu řekl, že Česko naplní cíl dodat do konce roku ve své iniciativě Ukrajině 500 000 kusů velkorážové munice. Iniciativa by podle něj měla pokračovat i v roce 2025, spíš než konkrétní cíl pro příští rok by preferoval kontinuální dodávky.

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února 2022 a okupuje asi pětinu jejího území. Tvrdí, že válka nemůže skončit, dokud nebude uznána jeho anexe ukrajinské půdy. Kyjev naopak žádá, aby Rusko všechna území vrátilo.