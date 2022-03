Jak vnímají Ukrajinci Česko? Mají pocit, že jedou do přátelské země Krtečka, říká šéfka českého centra

Lidovky.cz: Jako ředitelka Českého centra v Kyjevě jste musela opustit Ukrajinu těsně před jejím napadením. Jak nyní vypadá vaše práce? Je pozastavena nebo jen přesunuta do ČR?

České centrum Kyjev spadá pod Velvyslanectví ČR, byli jsme tedy také evakuováni z Ukrajiny. Co nejvíce aktivit jsme ale přesunuli do České republiky, začali jsme ihned pracovat s utečenci z Ukrajiny a poskytujeme jim pomoc.