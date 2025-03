Po vyhlášení příměří už Ukrajinci v České republice nedostanou dočasnou ochranu, tvrdí Rakušan

Automatickou ochranu by nedostali ani muži, kteří už mají v Česku své rodiny. Museli by případně požádat o pobyt jako ostatní cizinci.

„Ať válka skončí jakkoliv, nikdo by sem po jejím konci nemohl přijít v institutu dočasné ochrany. Také pokud by se jednalo o slučování rodin, muselo by probíhat podle platné cizinecké agendy, kterou Česká republika má,“ řekl ministr serveru.

Pokud bude vyhlášeno příměří nebo válka skončí, všem uprchlíkům v Česku by dočasná ochrana vypršela hned následující den. Po určitou dobu by ale v zemi ještě mohli zůstat a měli by možnost požádat o přechodný pobyt. Pokud by byli z území okupovaného Ruskem, mohli by žádat i o politický azyl.

V Česku zatím dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny platí do konce letošního března, EU se ale loni dohodla na ročním prodloužení. Dočasná ochrana umožňuje lidem, kteří uprchli před ruskou agresí, přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února 2022. V první polovině letošní února mělo v Česku dočasnou ochranu podle ministerstva více než 396 700 uprchlíků. Z nich bylo 96 700 dětí a 17 600 lidí nad 65 let. V aktivním věku bylo 171 000 žen a 111 400 mužů.