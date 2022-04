Česko už zmrazilo ruský majetek za miliardu, ve hře je i jeho propadnutí, řekl Stanjura

Zmrazování ruského majetku je součástí sankcí vůči Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Se zmrazeným majetkem jeho majitelé nemohou nakládat. Do budoucna je ve hře i jeho propadnutí. Česká vláda podle Stanjury možnosti konfiskace zmrazeného majetku prověřuje, jednou z možností je i přijetí zvláštních zákonů.

Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) v Otázkách Václava Moravce ale upozornil, že o zmrazený majetek ruských oligarchů je nutné se nadále starat. Česká republika by se podle něj v budoucnosti mohla stát i předmětem žalob ze strany oligarchů za to, že s majetkem nenakládala, jak měla.

„Zmrazením majetek zablokujete, což v podstatě znamená, že příjmy z těch investic se nedostanou do rukou těch sakcionovaných, ale ty společnosti dál fungují. Vy se o ně vlastně těm „nebožákům“ musíte dokonce starat a i by vás potom mohli jednoho dne žalovat, že jste se o ně nestaral dobře,“ řekl.

Praha chystá vlastní sankční seznam, který by postihoval podporovatele ruského režimu v tuzemsku nad rámec dosavadních sankcí EU. Podle ministra pro legislativu a předsedy legislativní rady vlády Michala Šalamouna (za Piráty) už podobný seznam v zatím neschválené verzi existuje.

Ministr Šalamoun považuje zmrazení ruských majetků v současné době za přednější než řešení jejich možné konfiskace.

„Majetek prozatím zmrazíme, pak se můžeme bavit o tom, co s ním uděláme dál. Ten majetek by nám neměl proklouznout mezi prsty. To spěchá více než úvaha, jakým legislativním a technickým způsobme by byla prováděna majetková konfiskace.“

Mezi dosud zmrazeným ruským majetkem jsou podle Stanjury například i peníze jednoho z poslanců ruské dumy, případně jeho rodiny. Kdyby se prokázalo propojení majitelů obstaveného majetku s ruskou agresí na Ukrajině, bylo by podle něj možné tyto peníze zabavit i na základě stávajících zákonů.