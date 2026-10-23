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Fico navštíví Česko, s Babišem odhalí sochu přátelství

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  12:04aktualizováno  12:04
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Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a...

Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a irským předsedou vlády Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. (10. září 2026) | foto: ČTK

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Česko v úterý navštíví slovenský premiér Robert Fico. S předsedou české vlády Andrejem Babišem (ANO) slavnostně odhalí sochu česko-slovenského přátelství v zahradě Strakovy akademie. Babišův kabinet po nástupu před necelým rokem udržuje užší vztahy se Slovenskem než předchozí vláda.

Bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) přerušil společné mezivládní konzultace kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Společné jednání vlád se uskutečnilo letos v březnu po třech letech.

Babiš navštívil Slovensko při své první oficiální návštěvě po nástupu do funkce. Fica podle Strakovy akademie přijme Babiš v úterý den před výročím vzniku Československa. „Součástí programu bude slavnostní odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě Úřadu vlády ČR,“ uvedla Strakova akademie v avízu. Babiš a Fico by měli následně přednést projevy.

10. září 2026
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