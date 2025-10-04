V Bruselu šampaňské nebouchají, ale Babiš není Orbán, říkají analytici

Autor: ,
  20:42aktualizováno  20:42
Vítězství Andreje Babiše ve volbách není pro Brusel dobrá zpráva, bude však záležet na konečné podobně jeho vlády, míní analytici. Český expremiér založil společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem politickou frakci Patrioti pro Evropu a často s ním bývá srovnáván, podle bruselských expertů však Babiš není takovým ideologem ani silně euroskeptickým stratégem, ale spíše pragmatickým politikem. To by mohlo naznačovat, že nemusí nastat radikální obrat v české zahraniční politice.
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
Vítěz letošních parlamentních voleb Andrej Babiš dorazil do volebního štábu ANO...
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v...
112 fotografií

„Vítězství hnutí ANO není samo o sobě překvapením, jde spíše o potvrzení dlouhodobého trendu. Babišovi se velmi efektivně podařilo využít nespokojenosti velké části české společnosti se současnou vládou, která byla mnohými vnímána jako odtržená od problémů běžných lidí a příliš technokratická,“ řekl Martin Vokálek, šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum.

ANO podle něj dokázalo tuto frustraci přetavit v mobilizaci svých voličů a v samém závěru kampaně přetáhnout část podporovatelů „extremistických a protestních stran, zejména SPD a Stačilo!“.

Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka. (4. října 2025)
Končící premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala. (4. října 2025)
Ve volebním štábu hnutí ANO na Chodově se začíná slavit vítězství v parlamentních volbách 2025 do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová. (4. října 2025)
Martinický palác. Volební štáb strany Motoristé sobě. Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka. (4. října 2025)
338 fotografií

Právě tento fakt by mohl podle něj naznačovat, že voliči nechtějí úplnou změnu ve směřování země. „Česká společnost dala najevo, že touží po změně a jiném vedení, ale zároveň stále nechce úplný odklon od demokratického rámce a evropské orientace země,“ řekl Vokálek.

„V zahraniční politice pod taktovkou pravděpodobně budoucího premiéra Babiše neočekávám zásadní či radikální obrat, ačkoliv i zde bude do určité míry záležet na konečné podobě jeho vlády,“ dodal s tím, že „každopádně ale dojde ke změně tónu, stylu a priorit“.

Babiš není podle bruselského experta ideologický euroskeptik, je spíš pragmatik, který využívá evropskou agendu pro domácí politiku. „Bude více zdůrazňovat národní zájmy, méně evropskou solidaritu, a pravděpodobně omezí českou proaktivitu v zahraničněpolitických tématech, například v podpoře Ukrajiny,“ dodal Vokálek.

Podle belgického politologa Jeana-Michela De Waeleho z bruselské univerzity ULB je výsledek voleb „nepopiratelným vítězstvím“ Andreje Babiše, nicméně zároveň nejde „o politické zemětřesení“. „Uvidíme, jakou koalici bude Babiš schopen vybudovat, v každém případě to bude komplikované,“ uvedl politolog.

Mandáty a zvolení poslanci

S kým bude schopen koalici vytvořit? A za jakou cenu? Co od něj budou strany požadovat? Bude to většinová vláda, nebo naopak menšinová s podporou někoho dalšího? Odpovědi na tyto otázky zůstávají podle profesora z univerzity ULB zatím otevřené.

„Pokud jde o dopady na Evropskou unii, rozhodně to není dobrá zpráva, v Bruselu určitě nebouchají šampaňské,“ uvedl De Waele. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ dodal.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.