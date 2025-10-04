V Bruselu šampaňské nebouchají, ale Babiš není Orbán, říkají analytici

„Vítězství hnutí ANO není samo o sobě překvapením, jde spíše o potvrzení dlouhodobého trendu. Babišovi se velmi efektivně podařilo využít nespokojenosti velké části české společnosti se současnou vládou, která byla mnohými vnímána jako odtržená od problémů běžných lidí a příliš technokratická,“ řekl Martin Vokálek, šéf bruselské pobočky českého institutu Europeum.
ANO podle něj dokázalo tuto frustraci přetavit v mobilizaci svých voličů a v samém závěru kampaně přetáhnout část podporovatelů „extremistických a protestních stran, zejména SPD a Stačilo!“.
Právě tento fakt by mohl podle něj naznačovat, že voliči nechtějí úplnou změnu ve směřování země. „Česká společnost dala najevo, že touží po změně a jiném vedení, ale zároveň stále nechce úplný odklon od demokratického rámce a evropské orientace země,“ řekl Vokálek.
„V zahraniční politice pod taktovkou pravděpodobně budoucího premiéra Babiše neočekávám zásadní či radikální obrat, ačkoliv i zde bude do určité míry záležet na konečné podobě jeho vlády,“ dodal s tím, že „každopádně ale dojde ke změně tónu, stylu a priorit“.
Babiš není podle bruselského experta ideologický euroskeptik, je spíš pragmatik, který využívá evropskou agendu pro domácí politiku. „Bude více zdůrazňovat národní zájmy, méně evropskou solidaritu, a pravděpodobně omezí českou proaktivitu v zahraničněpolitických tématech, například v podpoře Ukrajiny,“ dodal Vokálek.
Podle belgického politologa Jeana-Michela De Waeleho z bruselské univerzity ULB je výsledek voleb „nepopiratelným vítězstvím“ Andreje Babiše, nicméně zároveň nejde „o politické zemětřesení“. „Uvidíme, jakou koalici bude Babiš schopen vybudovat, v každém případě to bude komplikované,“ uvedl politolog.
S kým bude schopen koalici vytvořit? A za jakou cenu? Co od něj budou strany požadovat? Bude to většinová vláda, nebo naopak menšinová s podporou někoho dalšího? Odpovědi na tyto otázky zůstávají podle profesora z univerzity ULB zatím otevřené.
„Pokud jde o dopady na Evropskou unii, rozhodně to není dobrá zpráva, v Bruselu určitě nebouchají šampaňské,“ uvedl De Waele. Babiš v čele české vlády podle něj může zkomplikovat budování silnější a jednotnější Evropy z ekonomického, sociálního i vojenského hlediska. „Nicméně Andrej Babiš není Viktor Orbán. Orbán je ideolog, má svou vizi světa a ve svém myšlení je extrémně stabilní. Nemyslím si, že Babiš je ideolog. Charakterizuje ho pragmatismus a to, že jde tam, kam ho táhnou jeho zájmy,“ dodal.